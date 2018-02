Defraudadors i mata-velletes

Així com per a les indagatòries d'enriquiment o rentat de diners, el més important és seguir la ruta dels fons, val la pena reflexionar a qui convé que Mèxic es mantingui en el nivell de corrupció que ens aclapara sense que pràcticament ningú s'atreveixi a discutir-. Personatges com el nord-americà que s'ha enriquit amb negocis immobiliaris a la majoria de les vegades lesionant els interessos de la seva contrapart, no només per pagaments per sota del mercat sinó per les tàctiques d'amenaça i acorralament per aconseguir el que desitja, presumeixen d'honestedat, com si les persones físiques o les societats mercantils estiguessin vacunades contra la corrupció.





Què expectativa d'utilitat mou a certs sectors dels mitjans, per apurar a condemnar determinats personatges, tot i que la realitat siguin "observacions" al compte pública? Conec més d'un cas en on els assenyalaments estaven dirigits sobretot a dones que es van atrevir a posar ordre en exercicis no gaire regulars i on hi havia un cert acord entre els servidors públics afectats i els auditors per impedir la continuïtat de l'acompliment de tals funcionàries; i en canvi no sé de circumstància en la qual els difamadors hagin rebut algun càstig. A les presons, hi ha persones purgant penes per suposades conductes delictives no comeses [1] [1] i molts asils es van omplir de dones de la tercera edat, que van creure tenir una vida una mica més folgada que el que els permetia la seva miserable pensió, en vendre la seva propietat i posar el recurs a les mans de FICREA.





Considera corruptes aquests defraudadors o només ha de portar la culpa la gent del govern responsable de jutjar-los? Què tanta corrupció hi ha a advocats que organitzen conferències de premsa pretenent titllar de molt dolent a algun candidat, però defensen a còmplices als quals per la màgia de la interpretació torta de la llei, esdevenen testimonis?





En aquest escàndol de denúncies d'assetjament sexual retardades, crida l'atenció les dirigides, si més no, a dues organitzacions internacionals: la primera és l'ONU -s'assegura que els cascos blaus són violadors- i l'altra és OXFAM [1] [2] . Les dues té en comú en els seus objectius el buscar suport integral per als seus beneficiats, pronunciar-se per la pau i promoure accions voluntàries. A quins sectors convé que segueixi havent guerres, desplaçats, migrants i desprestigi a grups que busquen la disminució de la venda d'armes o el tràfic de persones? Si una cuidadora de dones grans, aprofita l'accés a la llar d'una dona gran per conèixer quines són les seves béns, que persones la visiten i després la mata per apoderar d'aquests, se'l castiga com a homicida; però, no podria aplicar-se la mateixa vara, contra advocats i notaris que aprofitant l'edat i poc coneixement de la víctima, la porten a signar documents a partir dels quals la desapoderan de casa, acte, negoci, rendes etc.? Com egressada de la facultat de dret i membre de diverses organitzacions relacionades amb les lleis, veritablement em dóna una barreja de pena i de veritable enuig, l'adonar-se que això és una realitat.





Coyoacán és una lamentable mostra de com -en contuberni amb alguns mals ciutadans- corruptes que ofereixen servir, cínicament es fiquen a la política només per quedar-se amb cases antigues que a sobre destrueixen esborrant molts trams d'història. Són corruptes, els desenvolupadors immobiliaris, que pretenen construir seixanta mil departaments davant de la torres de rectoria i els espais culturals que aquí es poden observar? Qui té més culpa aquests professionistes -enginyers, arquitectes i altres- o els funcionaris de mig pèl que els solapen i que després covardament assenyalen als seus superiors?





LÍDERS





Recordo en la meva època de més intensa tasca filantròpica, el discurs d'un cap de govern a la reunió anual del CEMEFI [1] [3], on va expressar de manera clara el pensament ja enarborat per la que era la seva secretària de salut. Per a aquests personatges suposadament d'esquerra, les organitzacions voluntàries no haurien d'existir ja que el govern és responsable de dotar totes les necessitats populars i sí hi ha un espès fang de corrupció en el sector filantròpic; Manuel Camacho en el seu moment ús a les associacions civils i sobretot d'assistència, per integrar una xarxa de prosèlits electorals, xarxa que després va aprofitar un candidat panista per arribar a la presidència, però què es va fer en contra dels empresaris i líders socials per castigar-los per la corrupció que van propiciar i van realitzar?





L'honestedat no és tema senzill, la corrupció inclou a molts i beneficia altres tants. Aplicar la llei en aquest tema suposa si més no dues qualitats: saviesa i valentia. Fa molt de temps, dues dones es disputaven la maternitat d'un nadó, el conflicte va ser portat al judici de Salomó [1] [4], el convido a llegir i veure que no va ser tan difícil resoldre el problema clar, la dona mentidera que buscava avantatges, va rebre el càstig del rebuig social i qui sap quantes coses més!





Hi haurà qui s'atreveixi a assenyalar, advocats, enginyers, promotors i fins i tot inversors corruptes? Tenim jutges savis i lleis suficients per castigar? El frau, igual que la violació són delictes poc castigats, per algun lloc han de començar els advocats, els fiscals i els jutges.









[1] [1] Un empresari o comerciant acusa d'abús de confiança a la caixera o la pressiona per convertir-se en burrera, són part de les històries de moltes dones preses.

[1] [2] S'ha dit que més de 130 de persones van ser víctimes d'abusos sexuals a tres països entre 2013 i 2014.

[1] [3] Centre Mexicà de la Filantropia, nascuda el 1985, mateix any en què es protocolizó l'Institut per a l'atenció integral de l'infant cremat, al qual la Junta d'Assistència privada desapodero de la propietat que amb aportacions voluntàries s'havia construït al carrer de Via Làctia a Coyoacán.

[1] [4] Llibre primer de reis capítol 3: 16 al 28