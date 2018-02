Espantada de fiscals i advocats en un acte del Col·legi d'Advocats de Barcelona

Circula a les xarxes socials el vídeo que recull l'espantada de magistrats i fiscals d'un acte organitzat pel col·legi d'advocats de Barcelona quan van escoltar al president del Parlament, Roger Torrent, assegurar que a Catalunya hi ha presos polítics.





El primer va ser Jesús Barrientos, degà del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i el van seguir una desena de companys de carrera i de col·legiats, davant la perplexitat de la degana de l'ICAB, Maria Eugènia Gay.





"President, no era el que parlem, no era la idea. L'has fet bona ", li va dir una tensa Gay a Torrent mentre la sala d'actes s'anava buidant. "És un dia especial, acaba ja, si us plau", va afegir. El motiu de l'esdeveniment era el lliurament de la medalla d'honor als advocats que complien cinquanta anys de col·legiats.





El disgust i la sorpresa de la degana Gay va aflorar ja que l'actitud de Torrent no es corresponia amb el guió establert. De fet, totes dues autoritats havien pactat no tocar temes polítics en els seus discursos.





Als actes en honor al patró de l'advocacia, sant Ramon de Penyafort, acudeix en qualitat de convidats d'honor el ministre de Justícia, el delegat del Govern i el president de la Generalitat. Com en aquesta ocasió encara no hi ha hagut investidura, la màxima autoritat catalana l'ostenta el President del Parlament, Roger Torrent, ia ell se li va demanar que asitiera i li van transmetre el desig del col·legi de no immiscir-se en temes polítics durant l'acte. Principalment per un motiu: considera la institució "la casa de tots els advocats", tant dels independentistes com dels que no ho són.





La mateixa degana va confirmar amb Torrent, cara a cara, dit acord, ja que va acudir a l'entrada del col·legi a rebre'l. El president del Parlament arribava vint minuts tard a l'esdeveniment, que no podia donar començament sense la seva presència i va evitar fer-se la foto de família a l'escalinata al costat de Català, Millo, Barrientos i altres jutges i fiscals de Catalunya. La degana va posar en solitari amb Torrent i després van entrar a l'edifici, camí de la sala d'actes.





Però en la seva intervenció Torrent va començar a assenyalar i la politització de la Justícia a Catalunya, la ingerència del poder executiu en el treball dels magistrats i l'existència de presos polítics catalans. I aquesta afirmació va ser la gota que va fer vessar el got de la paciència de Barrientos, que en aquest moment es va aixecar, va inclinar el cap davant Gai, i va marxar, seguit de molts altres que van seguir el seu exemple, entre els aplaudiments del públic.





El ministre es va quedar en l'acte per respecte a la degana i al col·legi, va manifestar als mitjans de comunicació, i quan va acabar de parlar, va ser ovacionat "com mai s'ha aplaudit a un ministre a Catalunya".