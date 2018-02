La Guàrdia Civil confisca documents de l'adjudicació de l'ATLL durant l'operació Anubis

La Guàrdia Civil va confiscar documentació relacionada amb la privatització d'Aigües del Ter-Llobregat (ATLL) i la seva adjudicació a un consorci liderat per Acciona al registrar que va portar al setembre al despatx d'un dels considerats cervells del procés sobiranista, concretament , Josep Maria Jové, exsecretari general d'Economia de la Generalitat al Govern liderat per Carles Puigdemont. El registre va tenir lloc en el marc de l'anomenada 'operació Anubis'.





Precisament al costat d'aquest material, la Guàrdia Civil va trobar documents relacionats amb el concurs de l'ATLL i la seva adjudicació a Acciona, una operació que es va dur a terme a finals de 2012, sota el Govern d'Artur Mas. Es tracta de l'única documentació trobada al despatx de Jové que té a veure amb un assumpte que data de molt abans de l'inici del Govern de Puigdemont i també de contingut principalment econòmic.





Quan la CUP es va convertir en la clau perquè Puigdemont prengués el comandament de la Generalitat ha assenyalat en nombroses ocasions com a objectiu la reversió del procés de privatització perquè ATLL tornés a mans públiques.





El Suprem sentència que Acciona ha de tornar l'ATLL





El gabinet de comunicació del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha emès un comunicat sobre la sentència sobre l'ATLL.





La nota diu el següent:





La Sala del Contenciós-Administratiu ha confirmat la sentència del TSJ de Catalunya que va anul·lar l'acord d'adjudicació del contracte de gestió del servei d'abastament d'aigua en alta Ter-Llobregat.





La Sala ha desestimat els recursos de cassació interposats per la Generalitat de Catalunya i Societat General d'Aigües contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de 22 de juny de 2015, que va anul·lar l'exclusió de l'oferta presentada pel grup encapçalat per ACCIONA aIGUA, SA, i va mantenir l'anul·lació de l'acord d'adjudicació del contracte de gestió del servei d'abastament d'aigua en alta Ter-Llobregat.





El tribunal conclou que no s'han infringit els principis de llibertat d'accés a les licitacions, publicitat, transparència dels procediments i igualtat de tracte per a tots els licitadors. "Al contrari, la sentència s'ha preocupat que la igualtat entre els licitadors, la publicitat i la transparència del procediment siguin efectives. Per això, advertida una confusió rellevant, va resoldre en conseqüència ", conclou la Sala.





La sentència explica que la Generalitat de Catalunya va adjudicar el 6 de novembre de 2012 a ACCIONA AIGUA, SA el contracte de gestió del servei d'abastament d'aigua en alta Ter-Llobregat. A la licitació també es va presentar Societat General d'Aigües de Barcelona, SA (SGAB) que va recórrer davant l'Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya (OARCC) dita adjudicació. Com a conseqüència d'aquest recurs especial es va suspendre el procediment i es va paralitzar la formalització del contracte. Posteriorment, el 30 de novembre de 2012, el OARCC va aixecar la suspensió automàtica i la Generalitat de Catalunya, després dels tràmits oportuns, va formalitzar el contracte amb ACCIONA, que va començar a prestar el servei l'1 de gener de 2013. Un dia després, el OARCC va estimar en part el recurs de SGAB i va excloure a ACCIONA del procediment.













Aquesta resolució -detalla la Sala- va rebutjar la pretensió del recurrent que es considerés a ACCIONA sotmesa en prohibició de contractar però va entendre que el contingut de la proposta tècnica d'aquesta última en l'aspecte relatiu al Programa d'Execució d'Obres -pel qual es podien atribuir fins a quatre punts- havia de comportar la seva exclusió del procediment en comptes de suposar una valoració de zero punts, que és la que li va donar l'òrgan de contractació. Afegeix, a més, que l'annex 9 dels plecs de clàusules administratives particulars i els de prescripcions tècniques establien uns períodes de referència per executar aquestes obres, sempre dins dels 10 primers anys. La proposta d'ACCIONA respectava aquest termini, però no s'ajusta a les referències temporals per a executar les obres, sinó que les situava en moments posteriors als indicats. Abans de presentar la seva oferta, SGAB va demanar un aclariment sobre l'ordre i la seqüència de les obres previstes a l'annex 9, i li van respondre que eren vinculants, pel que va ajustar als mateixos la seva oferta.





La Sala afirma que, tot i que la resolució del OARCC no pronunciés la nul·litat de l'adjudicació, aquesta és conseqüència inseparable de la seva decisió d'excloure l'oferta d'ACCIONA de manera que, conclou, "que no sembla necessari molt esforç per explicar que no pot perviure una adjudicació feta a qui no la podia rebre ". El tribunal indica que la sentència recorreguda dóna la raó a la Generalitat en què l'annex 9 del plec no té caràcter contractual sinó merament indicatiu però constata que "s'ha introduït en un moment capital un element de confusió -els termes de l'aclariment efectuada per la mateixa Generalitat de Catalunya- que vicia la licitació a l'afectar al contingut de les ofertes. D'aquí que hagi de mantenir la nul·litat de l'adjudicació i també suprimir l'exclusió d'ACCIONA ".

Assenyala que la sentència recorreguda "no ha empitjorat la posició de la Generalitat de Catalunya ja que li ha donat la raó sobre el sentit del plec però no ha pogut confirmar la legalitat de la seva actuació per la coneguda confusió creada per l'aclariment i no pot evitar la nul·litat de l'adjudicació que ja resultava de la decisió del OARCC ".





Precisa que l'aclariment va vincular als licitadors i, per tant, que "no és cert que la pregunta i la resposta fossin trivials ja que es referien a com s'havia de plantejar l'oferta i l'aclariment va tenir efectes concrets doncs va fer que SGAB la formulés en uns termes ajustats a la contestació que va obtenir, la qual, també obligava a l'altra licitadora. Aquesta adaptació va suposar, segons la sentència, "no només uns temps més breus en l'execució, tres anys menys, sinó una repercussió en el ritme de les inversions i en la seva projecció sobre la tarifa".





Per tant, la Sala conclou que "l'existència d'una contradicció susceptible de causar confusió als licitadors, aquesta igualtat de condicions en què ha de produir-se la licitació, exigia i exigeix les conseqüències a què va arribar la Sala Barcelona: suprimir l'exclusió de l'oferta d'ACCIONA, que es va ajustar a la literalitat del plec però també mantenir la nul·litat de l'adjudicació del contracte ja que l'oferta de SGAB es va atenir a l'aclariment rebuda i això va afectar a aquesta decisió "