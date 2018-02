Katy Perry actua a Barcelona el 28 de juny

Cartell del concert





La cantant nord-americana Katy Perry tornarà a Barcelona el 28 de juny amb 'Witness The Tour', la gira del seu nou àlbum 'Witness', que a Espanya tindrà el seu únic concert al Palau Sant Jordi de la capital catalana.





Segons ha informat la promotora Doctor Music aquest dimarts en un comunicat, les entrades es podran adquirir a partir del proper dimecres 7 de març a través de Doctor Music i Ticketmaster, així com a les botigues Fnac, Viatges Carrefour i Halcón Viajes.





Perry, que va debutar amb 'One of the Boys' el 2008, s'enrola en aquesta nova gira per presentar el seu quart àlbum, que al juny es va convertir en el número u del Billboard Top 200, a més de ser-ho també d'iTunes en 46 països.