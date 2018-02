CaixaBank i Visa acorden amb l'empresa de rellotges Garmin per facilitar el pagament mòbil

Acord de Garmin, CaixaBank i Visa





Garmin, CaixaBank i Visa llançaran comercialment en el primer semestre del 2018 a Espanya el nou servei Garmin Pay, que permetrà als usuaris dels rellotges de Garmin que integrin aquesta nova tecnologia descarregar en el seu dispositiu seva targeta Visa de CaixaBank i realitzar amb ella pagaments "de manera directa i senzilla" en establiments que disposin de TPV contactless.





Les empreses, que han presentat aquesta aliança en el marc del Mobile World Congress (MWC), remarquen que quan entri en funcionament aquest servei els usuaris de Garmin Pay "podran oblidar-se de portar la cartera quan surtin de casa", ja que podran pagar "de manera segura" amb tan sols apropar el seu rellotge al datàfon del comerç des de l'aplicació Garmin Connect, encara que en un futur també es podrà fer amb CaixaBank Pay.





Abans de la seva utilització en compres, els clients hauran de descarregar en el seu dispositiu Garmin seva targeta Visa de CaixaBank.





A més, podran utilitzar l'aplicació CaixaBank Pay per gestionar la targeta descarregada en el rellotge Garmin.





Així mateix, incideixen que el cobrament es realitza "sota els més estrictes protocols de seguretat i privacitat" i subratllen que el nombre de la targeta no queda desat al dispositiu ni en els servidors, i tampoc es transmet al personal dels establiments en els que la faci servir l'usuari.





Cada vegada que el client realitzi un pagament amb el dispositiu Garmin rebrà un missatge. La tecnologia Garmin Pay està implementada actualment en la seva dispositiu vívoactive 3 i es preveu que estigui en els propers mesos en 20 dispositius més de la marca.





PRIMER A CAIXABANK





CaixaBank serà el primer banc d'Espanya que oferirà Garmin Pay, de manera que els clients de targetes Visa de l'entitat que disposin d'un dispositiu Garmin compatible amb el sistema podran utilitzar-lo.





El director de desenvolupament de negoci de mitjans de pagament de CaixaBank, Miguel Ángel Pozuelo, ha ressaltat que la companyia desenvoluparà aquest tipus d'acords sempre que vegi que hi ha "una oportunitat de millorar el servei" per als seus clients i hi hagi un soci pel mig, així com que es mantingui la relació amb el client i la rellevància de l'entitat.





Encara CaixaBank ja desenvolupa la seva pròpia polsera 'contactless', de la qual hi ha més de 150.000 unitats al mercat, Pozuelo ha defensat que unir els 'wearables' amb les seves targetes tenint separats els dos mons "afegeix valor a l'experiència" dels seus clients , ja que facilita l'experiència del pagament i la fa "molt més fàcil i natural".