El Sónar ofereix una experiència club amb James Murphy i 2manydjs

El 25 Festival Sónar tornarà a brindar una experiència de club dins de l'edició de dia de la mà de James Murphy (LCD Soundsystem) i els heramnos David i Stephen Dewaele (2manydjs) als plats, ha anunciat el festival aquest dimarts en un comunicat en què ha anunciat 50 nous noms que tancaran la programació.





L'experiència club amb James Murphy i 2manydjs, amb set torres d'altaveus i amplificadors en cercle amb 3 dj sets de sis hores punxant vinils, i el nou espectacle de Alva Noto & Ryuichi Sakamoto, seran els encarregats de posar el fermall d'or al 25 aniversari del certamen, que tindrà lloc entre el 14 i el 17 de juny.





El nou xou de piano, electrònica i visuals d'Alva Noto & Ryuichi Sakamoto serà l'encarregat de tancar el certamen el diumenge 17 de juny al Teatre Grec, en el marc d'un dels tres únics concerts a tot el món que tots dos artistes presentaran aquest any.





Entre els 50 nous artistes que es sumen al programa figuren Demdike Stare, Sophie, Yaeji, Jenny Hval, Miss Kittin & Kim Ann Foxman, Alizzz, Liberato i Objekt, així com 2manydjs, encarregats també del Dj set final de Sónar de Dia, el dissabte 16 de juny.





També desfilen pel cartell la productora de Los Angeles TOKiMONSTA AV Live presentant el seu nou show audiovisual en directe, la nova estrella de la black music IAMDDB, l'artista noruega Jenny Hval; així com l'enigmàtic artista napolità Liberato, de rostre no revelat, que s'ha convertit en un fenomen de masses a Itàlia.





També destaquen els prestigiosos discjòqueis Objekt, Young Marc i Call Super; el tàndem format per Miss Kittin, diva del clubbing internacional, i Kim Ann Foxman, figura clau del house i el techno de Nova York, a més dels propis 2manydjs, que tancaran la jornada diürna de dissabte.





Per la seva banda Red Bull Music Academy tanca la programació de l'escenari SonarDôme amb la incorporació de Sophie, Rainforest Spiritual Enslavement (Dominick Fernow x Philippe trobeu x Silent Servant), la banda de Malàisia The Venopian Solitude, i els prometedors duets formats per Dj Stingray x Mumdance, Suzanne Kraft x Jonny Nash.

MÉS DE 140 ACTUACIONS





També figuren el directe de Dabrye x Mc Kadence, les productores franceses Chloé - Slow Mo live i OkLou, els espanyols Álex Silva Live Band i el tàndem format per Clip & Cora Novoa Live i Museless i Big Menu & Friends.





Sónar 2018 comptarà amb més de 140 actuacions repartides en els nou escenaris de Sónar de Dia i Sónar de Nit, entre els quals destaquen els shows ja anunciats de Gorillaz, LCD Soundsystem, Thom Yorke, Diplo i Richie Hawtin CLOSE.





També Laurent Garnier, Cornelius, Rosalia, Modeselektor, Olafur Arnalds, Kode9, Bonobo, Nen d'Elx amb el bailaor Israel Galván, Laurel Halo, John Talabot i Lorenzo Senni, entre d'altres.