El presumpte autor del crim de Susqueda assegura que és innocent

Cerca de la parella assassinada al pantà de Susqueda





El presumpte autor del doble crim del pantà de Susqueda, Jordi M.G., assegura ser innocent i, en un dels escorcolls que porten a terme els Mossos d'Esquadra ha dit: "No he fet res. M'estan volent penjar un mort que jo no he fet ".





Els escorcolls van començar dilluns i han prosseguit el matí d'aquest dimarts, quan Jordi M.G., després de sortir d'un cotxe patrulla i entrar a la casa ha assegurat: "Sóc innocent".









Els Mossos van detenir aquest dilluns a Jordi MG, de 60 anys i veí d'Anglès (Girona) com a presumpte autor del doble homicidi del pantà de Susqueda, on van ser trobats els cadàvers de dos joves de 21 i 23 anys a l'agost de 2017, i hores després va procedir també a la detenció del seu fill.





Els Mossos descarten que Jordi MG, conegués les víctimes, Marc i Paula, o tingués algun tipus de vincle, com tampoc tenia relació amb familiars o amics de la parella assassinada.





Segons la investigació, no hi ha "cap dubte de l'autoria" del doble crim per part d'aquest home. El presumpte autor del doble crim caçava i pescava a la zona i coneixia l'àrea.