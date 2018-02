ERC avala la proposta de JxCat que legitima Puigdemont

ERC no presentarà esmenes a JxCat





El portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, ha assegurat que el seu grup al Parlament no presentarà esmenes a la proposta de resolució registrada per JxCat, que busca deixar constància que hi ha una majoria a la Cambra favorable a fer Carles Puigdemont (JxCat) president.





"Ara mateix no presentarem esmenes i ja podem avançar que la votarem a favor", ha dit Sabrià en una roda de premsa després de la reunió de la Junta de Portaveus i la Mesa del Parlament que ha rebutjat una proposta de Cs que demanava reconsiderar l'acceptació a tràmit de la proposta de JxCat.





Sabrià ha acusat Cs de tractar de "limitar la llibertat d'expressió i les funcions del Parlament i dels diputats, i d'intentar evitar debats a la seu de la sobirania de Catalunya", i ha defensat que al Parlament es pugui parlar de tot, des del respecte.





Ha recordat que la proposta es va registrar de forma unilateral per part de JxCat, però que això no vol dir que estiguin en contra del contingut i preveuen que es pugui aprovar en el ple de dijous i, "per tant, legitimar Puigdemont com ERC ha dit tantes vegades" que buscava.





Ha explicat que la seva voluntat és arribar a un acord amb JxCat "abans de dijous" que designi el nou president de la Generalitat, i defineixi el Govern que pretenen construir per a la propera legislatura.





"Ens agradaria arribar a l'acord aquesta setmana. Si no és així, tractarem que es faci la setmana que ve", ha aclarit Sabrià, que assegura que les negociacions estan encarrilades i que, per ajustar diferències, dilluns van lliurar documents a la CUP amb qui preveu mantenir més reunions en els pròxims dies.





Malgrat que preveu reunions en què participen representants republicans, 'cupaires' i de JxCat, el portaveu d'ERC no descarta reunions a dos amb el grup parlamentari de Carles Puigdemont, per acabar de tancar els últims "serrells" d'un acord que ERC vol global.