L'ONCE reparteix 1,6 milions a Barcelona

L'ONCE porta la sort a Barcelona





L'ONCE ha repartit en el cupó diari de dilluns 26 de febrer 1,6 milions d'euros a Barcelona. El venedor que ha portat la sort és Bernabé González Paco, des del quiosc al Passeig de la Zona Franca, 234, que va vendre 48 cupons premiats amb 35.000 euros cadascú d’ells.





La Delegació Territorial de l’ONCE a Catalunya presta serveis a 10.750 afiliats i compta amb 668 agents venedors dels productes de joc de l’Organització.





Enguany, l’ONCE ja ha repartit més de 7 milions d’euros en premis a Catalunya.





El ‘Cupó Diari’ de l’ONCE ofereix, per 1,5 euros, 55 premis de 35.000 euros a les cinc xifres. A més, el client té l’oportunitat, per 0,5 euros més, de jugar també a la sèrie i guanyar ‘La Paga’ de 3.000 euros al mes durant 25 anys, que s’afegirà al premi de 35.000 euros.