Detingut el líder de la CGT catalana per l'ocupació del rectorat UAB el 2013

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts 27 de febrer al secretari general de la CGT a Catalunya, Ermengol Gassiot, sobre el qual pesava una ordre judicial de crida i cerca per notificar-li la citació per acudir al judici per l'ocupació del rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) el 2013, en el cas conegut com "Som27imés".





A més de a Gassiot, els Mossos han detingut per ordre judicial a un altre activista, també per a notificar-li la citació per al judici.

Un jutge de Cerdanyola del Vallès (Barcelona) va emetre el passat 21 de febrer una ordre de recerca i captura contra Gassiot, que va participar en l'ocupació del rectorat de la UAB el 2013.





El també professor del Departament de Prehistòria de la UAB es va negar a acudir al jutjat per recollir qualsevol notificació relacionada amb el cas, per això el jutge ha emès aquesta ordre, segons ha informat la CGT a Catalunya.





Fa tot just una setmana, ' El Diari del Treball ' publicava que Gassiot no s'havia fugat i feia vida normal: "No faig cas de les requisitòries del jutjat".





Desenes d'estudiant van ocupar el rectorat de la UAB el 17 d'abril de 2013 a protesta contra Ferran Sancho i el seu equip de govern. Una tancada que va durar un mes.





La Fiscalia sol·licita penes d'entre 11 i 14 anys de presó i multes de 9.500 euros per a 27 persones que van participar o van donar suport a l'ocupació.