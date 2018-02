El Govern central desaprova a Jordi Sánchez com a candidat a presidir la Generalitat

Catalá supedita el 155 al compliment de la llei.





El ministre de Justícia, Rafael Catalá, ha supeditat el manteniment de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya no tant a qui sigui el futur president com al fet que la Generalitat compleixi la llei i amb les seves obligacions.





Això sí, Catalá ha remarcat que no creu que Jordi Sánchez, a la presó provisional, estigui en condicions d'assumir la responsabilitat de governar.





Així ha respost Catalá en ser preguntat pels mitjans de comunicació sobre si el Govern de Mariano Rajoy es planteja mantenir l'article 155 si el candidat a la Presidència de la Generalitat és un dels imputats en la causa per l'anomenat 'Procés', després que s'hagi apuntat la possibilitat d'investir l'expresident de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i número dos a la llista de Junts per Catalunya.





"El 155 es va aprovar com a conseqüència d'una situació d'incompliment greu per part del Govern de Catalunya. Per tant, no és una qüestió de persones, no és qui sigui el futur president o quines siguin les seves circumstàncies. És que el Govern de la Generalitat compleixi amb les seves obligacions ", ha explicat.





Per tant, el ministre ha afirmat, en declaracions als periodistes després d'assistir a les preses de possessió de nous magistrats del Tribunal Suprem, que l'Executiu central "no té res a dir ni fixar condicions sobre qui sigui president", alhora que ha remarcat que quan a Catalunya hi hagi un govern "que apliqui la llei, que exerceixi les seves competències", l'aplicació del 155 "desapareix".





Així, a la pregunta de si veu el Govern central cedint els poders de la Generalitat a un president a la presó preventiv a, Catalá ha insistit que el 155 es va aprovar a causa d'unes "circumstàncies extraordinàries com a conseqüència d'incompliments greus d'obligacions".





D'aquesta manera, ha dit que "no és que el Govern hagi de tornar funcions o que hagi de autoritzar res", sinó que "és que és raonable, el desitjable, que hi hagi com més aviat un govern a Catalunya que compleixi les seves obligacions dins la Constitucicón ie l Estatut d'Autonomia ".





ALGÚ QUE ESTIGUI EN CONDICIONS





Segons ha recordat, el proper president català serà "qui triï el Parlament" autonòmic perquè així correspon als seus diputats, si bé ha subratllat que espera que sigui "algú que estigui en condicions d'exercir les seves responsabilitats".





I és que, en ser preguntat per Sánchez, Catalá opina que "una persona que va a ocupar una alta responsabildiad com és la presidència d'un govern autonòmic hauria de ser una persona que tingués la capacitat d'exercir les seves funcions".





"Proposar un candidat que es troba fugit de la justícia, o que està fora d'Espanya, o que està a la presó, o que pugui estar-ho si un tribunal així ho decideix, jo crec que el que genera són incerteses sobre les possibilitats reals d'exercir les responsabilitats que li corresponen a un president de comunitat autònoma ", ha ressaltat.





Per al ministre de Justícia, "seria molt convenient que com més aviat a Catalunya hi hagi un govern, un president que compleixi les seves responsabilitats i si pot ser que no tingui problemes, entre cometes, amb la llei o amb la seva situació de llibertat amb mesures provisionals adoptades per un jutge ".





A la pregunta de si creu que s'hauria de permetre a Jordi Sánchez anar al Parlament a defensar la seva candidatura en cas que aquesta es faci oficial, Catalá ha contestat que és "una decisió que li correspon a l'instructor" de la causa del procés sobiranista, el magistrat del Suprem Pablo Llarena, que és "qui ha dictat les mesures cautelars i és qui ha de valorar les circumstàncies".