Aprovat el reglament per regular els serveis dels VTC

El ple de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha aprovat inicialment el reglament per regular els serveis urbans realitzats per vehicles de lloguer amb conductor (VTC) de fins a nou places, que passa per exposició pública durant 30 dies abans de la seva aprovació definitiva.





L'Institut Metropolità del Taxi (Imet) s'encarregarà d'assegurar el compliment de la normativa per a serveis com Uber i Cabify, i estableix els requisits, el règim sancionador i les condicions de les llicències, que requeriran una autorització prèvia per operar en l'àmbit metropolità , ha recordat l'AMB.





La normativa -que recull aportacions del procés participatiu entitats vinculades al taxi ia les VTC, particulars i altres administracions- pretén evitar la "ruptura de la proporcionalitat de VTC en relació al nombre de taxis" després de la sentència del Tribunal Suprem (TS) que va resoldre favorablement a les peticions de llicències VTC que, en el cas de Catalunya, poden arribar 3.000.