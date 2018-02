Arrimadas creu que investir un pres és "embolicar-la més"

Arrimadas rebutja a Sànchez com a candidat.





La líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, ha avisat que en cas que el candidat a la presidència de JxCat acabi sent el seu diputat i expresident de l'ANC, Jordi Sànchez, quedarà demostrat que el que busquen és allargar el procés independentista i "embolicarl-la més ".





"De veritat estem donant per fet que un senyor imputat i que va pujar a un cotxe de la Guàrdia Civil serà president? El que volen és allargar el procés i liar més, no volen un president", ha conclòs.





Arrimadas ha plantejat als independentistes si no tenen a "un altre candidat que no estigui imputat, que no estigui fugit i que estigui preparat", i que pugui governar per a tots els catalans i ha insistit a que ells es resisteixen a pensar en Sànchez com el candidat definitiu dels independentistes.





Asseguren que, pel que ha transcendit de les negociacions entre JxCat i els republicans, es demostra que "es pelen per TV3" i no per formar un Govern que acabi amb el bloqueig institucional.





En aquest sentit ha tret pit per la seva proposta d'impulsar un ple per al dijous "perquè ERC i els de Puigdemont hagin de donar la cara sobre aquestes converses opaques i baralles" que estan tenint per acordar un Govern.





També ha criticat l'actuació del president del Parlament, Roger Torrent, tant en l'inici del Mobile World Congress (MWC) on va plantar al Rei, com en un acte del Collegi d'Advocats de Barcelona (Icab) on es va referir als presos polítics ia la falta de separació de poders a l'Estat i va provocar la marxa d'alguns lletrats.





"El seu paper no és anar per aquí fent mítings d'ERC", ha criticat Arrimadas que també és col·legiada de l'Icab i el grup parlamentari ha presentat aquest dimarts un escrit de queixa contra Torrent a la Mesa del Parlament, que ha estat recolzada pel PSC .