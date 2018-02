Més de 1.000 soldats desembarcaran a Tarragona

Els militars realitzaran maniobres a Tarragona.





Uns 1.100 soldats i 254 vehicles militars desembarcaran al port de Tarragona aquest dimecres procedents de la Comandància General de Ceuta i en direcció al Centre Nacional d'Ensinistrament (Cenad) de Sant Gregori a Saragossa, ha informat Inspecció General de l'Exèrcit.





Cada any diverses unitats es desplacen al Cenad per realitzar exercicis específics d'instrucció i ensinistrament entre l'1 i el 9 de març que, per raons d'espai i seguretat, no es poden realitzar a la plaça de Ceuta.





Policia Local de Tarragona, Guàrdia Civil i Mossos d'Esquadra col·laboraran en el trasllat de les unitats que es desplaçaran per carretera -exceptuant 24 vehicles amb cadena, que viatjaran a ferrocarril- i es convertiran al port tarragoní el 10 de març per embarcar en direcció a Ceuta.