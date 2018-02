Els Mossos van intentar cremar documents sobre seguiments

Manel Catellví ho ha reconegut davant el Suprem.





El cap de la Comissaria General d'Informació dels Mossos, Manel Castellví, ha reconegut durant la seva declaració davant del Tribunal Suprem que coneixia l'intent de crema de diversos documents del cos autonòmic en una incineradora.





Entre els papers a destruir s'incloïen anotacions sobre seguiments i relatives al Centre de Coordinació.





Davant les preguntes de l'acusació popular exercida per Vox, Castellví ha matisat que en tot cas cap dada desapareix dels ordinadors ni es va destruir cap acta oficial, sinó que es tractava d'anotacions.





Castellví ha estat preguntat entre altres assumptes per l'actuació el 26 d'octubre de la Policia Nacional, que va sorprendre als Mossos quan intentaven cremar en una incineradora de Sant Adrià del Besòs (Barcelona) documents transportats en diversos vehicles.





CREMAR DOCUMENTS ÉS UNA PRÀCTICA "ORDINÀRIA"





Es tractava no només de papers antics, sinó que es pretenien destruir altres més recents sobre seguiments a persones i anotacions del Centre de Coordinació segons ha admès el responsable de la policia autonòmica.





Segons el parer de l'acusació popular es tractaria de material probatori de la responsabilitat dels Mossos en els fets i per aquest motiu van accelerar la seva destrucció.





El passat 26 d'octubre, després de diverses hores de tensió davant la negativa inicial dels Mossos de lliurar els documents a la Policia, que van demanar autorització a la jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela, la policia catalana va emetre un comunicat en el qual defensava que la pràctica de cremar documents és "ordinària i habitual".





Els Mossos van assegurar que la major part del material intervingut era documentació administrativa relacionada amb membres de la policia catalana de la que existia còpia en suport digital, tal com ha ratificat el comandament davant del jutge Llarena.





Assenyalava també dit comunicat que entre el material enviat a destruir havia "informes policials i documentació diversa" de la qual no es va aclarir en aquest moment el contingut.





DECLARACIÓ A PETICIÓ DE FORN





Quan va ser interrogat per aquest extrem al Tribunal Suprem, l'exconseller de l'Interior Joaquim Forn -en presó preventiva des del passat 2 de novembre, va afirmar que estant ja empresonat a Estremera, va sentir per televisió que a partir d'aquesta documentació s'havia dit que hi va haver seguiments al líder del PP català, Xavier Albiol, i al delegat del Govern, Enric Millo.





"Li puc dir rotundament que, en cap moment, aquesta informació és vertadera", va defensar Forn, segons les actes de la seva declaració judicial. "De fet", va continuar, "al cap d'uns dies el Ministeri de l'Interior va desmentir aquesta informació que a mi em va saber greu".





La declaració de Castellví s'ha realitzat a petició de l'exconseller Forn. El comandament ha reconegut que van advertir del risc de violència que existia per a l'1 d'octubre a la reunió que van mantenir al comitè de seguretat i al que van acudir Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i Joaquim Forn.





Segons les fonts consultades, Castellví es va sentir "frustrat" en veure que els responsables polítics no atenien a les seves manifestacions.