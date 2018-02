Mor Branko, el fill gran de l'històric Ladislao Kubala

Branislav Kubala, més conegut com Branko, ha mort a Reus als 69 anys. Fill major del mític i històric jugador del FC Barcelona, Ladislao Kubala, sempre va tenir sobre si el pes de ser fill de qui era, però va ser un gran amant del futbol, a més de jugador.





Branko havia nascut el 10 de gener de 1949 a Sahy (Eslovàquia) i de bé jove ja va començar a dedicar-se al futbol, un esport del qual era gran aficionat. Als 15 anys va ingressar a Milà per al cap d'un any venir a jugar a Espanya amb el RCD Espanyol, on en la temporada 1964-65, i sota les ordres del seu pare, va jugar en dos partits els 90 minuts de joc, un vegada davant l'Athletic i l'altra davant el Sevilla. Però el pes de ser fill de Ladislao Kubala i que encara no tenia les taules suficients van impedir que continués molt de temps a l'equip.





Branko no va perdre l'esperança i després de la seva marxa de l'Espanyol, va jugar amb el Sants, Sabadell, Sant Andreu, Cartagena i Atlètic Malagueny. Després l'aventura espanyola va donar el salt a la lliga de futbol dels Estats Units enre 1967 i 1968 on va passar pel Toronto Falcons, St. Louis Stars i Dallas Toronto. Però va decidir retirar-se als 24 anys.





Branko és part ja de la història de l'Espanyol ja que segueix sent el jugador més jove que ha jugat al primer equip.





Ja retirat del futbol, una malaltia el va portar fins a Reus, fa ja molts anys, on estava ingressat a la Residència Sociosanitària Monterols fins al 25 de febrer d'aquest any, quan va morir.