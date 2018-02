Montoro rebaixarà l'IRPF als jubilats de més edat

Montoro inclourà incentius fiscals en els PGE.





El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, ha confirmat que el Govern treballa per incloure en els pressupostos de 2018 una deducció en quota en l'IRPF per reconèixer els "costos inherents" quan les persones arriben a una edat "molt avançada".





També els referits a la discapacitat, i ha avançat que donarà un "tractament financer adequat" al Tercer Sector a les noves comptes públics i aprovarà el desenvolupament reglamentari de la Llei de Contractació del Sector Públic.





Montoro ha assenyalat que el Govern està treballant en incentius fiscals per als pensionistes, amb la finalitat d'incloure'ls en els Pressupostos de 2018 que espera aprovar abans de Setmana Santa.





Montoro ha explicat que la "idea" de l'executiu és aprovar una deducció en l'IRPF per reconèixer que quan una persona arriba a una edat "molt avançada" hi ha uns "costos inherents" a la mateixa, a l'haver uns costos per dependència grans. "Aquesta és la idea que també portarem pròximament a la llei de l'IRPF"; ha precisat.





Montoro ha detallat que treballa en una deducció en quota per edat en l'IRPF per a la gent gran, tot i que no ha aclarit a partir de quina edat, tot i que ha insistit que la intenció és reconèixer els costos inherents a les persones d'edat avançada.





El titular d'Hisenda, que ha recordat que l'IRPF ja contempla deduccions en la quota per discapacitat o per tenir persones a càrrec amb discapacitat, ja va avançar aquesta mesura el passat mes de novembre, quan va anunciar que la rebaixa de l'IRPF prevista per 2018 i pactada amb Ciutadans inclouria a contribuents "amb certa edat" com un reconeixement a manera de "prima fiscal".