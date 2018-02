Troben una pistola a casa del sospitós del crim de Susqueda

El sospito sosté que és innocent del doble crim de Susqueda.





Els Mossos d'Esquadra han trobat aquest dimarts una pistola al domicili del detingut com a presumpte autor del doble crim del pantà de Susqueda (Girona).





La pistola, que ha estat trobada amb una altra de fogueig, no presenta coincidències amb l'arma homicida que va acabar amb la vida de dos joves d'Arenys de Mun t (Barcelona), tot i que està pendent de l'anàlisi balístic.





L'arrestat ha assegurat aquest dimarts al matí que no és culpable dels fets pels quals és investigat: "Sóc innocent. No he fet res".





Així s'ha expressat a crits a l'entrar en un dels domicilis d'Anglès (Girona) que els Mossos d'Esquadra han registrat en el marc de la investigació, i en un altre moment en què li traslladaven a un pàrquing ha insistit: "No he fet res, no és veritat, ho juro per Déu ".





Durant aquest dimarts els Mossos han conclòs un registre al domicili de la mare del detingut al carrer Font del Canyó, que va començar aquest dilluns, on ha estat present el detingut i la casa ha quedat precintada.





Els investigadors també han inspeccionat l'habitatge d'un oncle d'avançada edat de Jordi MG., A la que actualment vivia perquè tenia cura d'ell, al número 1 del carrer Nou, on ha acudit la filla de l'arrestat breus moments.





A més, han registrat una finca rústica propietat de la família, al mateix carrer Nou, on han fet servir un detector de metalls.





Els Mossos van detenir dilluns al matí a Jordi MG, de 60 anys i veí d'Anglès (Girona), per les morts de Paula MP i Marc HL i no tenen "cap dubte de l'autoria" encara que la seva condició ara és de presumpte autor , van assegurar en declaracions als mitjans.





A més, van detenir el fill de Jordi MG durant l'operatiu aquest dilluns tot i que en principi per un delicte contra la salut pública.





A l'agost de 2017 van desaparèixer dos joves de Cambrils i Arenys de Munt (Barcelona) quan havien anat a practicar caiac al pantà de Susqueda, i van ser trobats morts al mateix lloc un mes després.





El detingut per aquest crim ja va ser condemnat a 15 anys de presó per l'Audiència de Girona l'any 2000 per assassinar la seva exdona i va ser posat en llibertat després de passar uns 12 anys empresonat.