La CUP pretén que el Parlament reafirmi la proclamació d'independència

També demanen que Puigdemont sigui ratificat com a candidat.





La CUP ha registrat aquest dimarts al Parlament les seves esmenes a la proposta de resolució de JxCat per legitimar a Carles Puigdemont i demana que s'inclogui un punt pel qual la Cambra catalana "es reafirmi i reitere en la declaració d'independència" aprovada pel Parlament el 27 d'octubre, amb la posterior activació de l'article 155 de la Constitució.





En les esmenes demanen que la Cambra catalana també es reitere en la proclamació de Catalunya com un estat independent, que Puigdemont va deixar en suspens abans de traslladar-se a Bèlgica.





També demana que es modifiqui el text quan s'explicita que el Parlament disposa de la majoria parlamentària per ratificar la confiança de Puigdemont com 'president de la Generalitat' i proposa que la càmera ho segueixi ratificant com "candidat a la investidura" a la Presidència.