JxCat mana a Pascal al Senat perquè no formi part del futur Govern

Pascal serà senadora.





JxCat proposarà a la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, i l'actual portaveu del partit a la cambra alta com a candidats a senadors per designació autonòmica.





Amb el que Pascal compatibilitzarà el paper de senadora amb el seu actual responsabilitat al capdavant del partit, descartant així la possibilitat de formar part del futur Govern.





Pascal ja va renunciar a que el seu nom figurés en la candidatura de JxCat que va encapçalar Carles Puigdemont a les eleccions amb l'argument que volia centrar-se en enfortir el partit.





Cleries és senador des de principis de 2013, quan va ser designat en el càrrec pel Parlament després de no repetir com a conseller de Benestar al Govern d'Artur Mas.





Aquest dimecres acaba el termini perquè els grups presentin els noms dels seus candidats a senadors per designació autonòmica que, després dels resultats electorals del 21 de desembre, corresponen dos a Cs, dos a JxCat, dos escons a ERC, un per al PSC i un altre per als 'comuns'.