L'exposició d'Acciona a ATLL es dispara

Acciona té pendent de devolució 126 milions d'euros d'un préstec que Acciona Finançament Filials va concedir a ATLL a la primavera de 2016 i el venciment està fixat per al 25 d'abril de 2019 quan l'ATLL ja no serà filial d'Acciona i, per tant, la responsabilitat de la seva devolució recaurà sobre el nou propietari de l'empresa, ja sigui la Generalitat o el nou adjudicatari.





Segons els últims comptes dipositats al registre per Acciona Finançament Filials SA, les corresponents a l'exercici 2016, va ser aquest any quan es va signar un "contracte de finançament sindicat per import de 140 milions que té per finalitat finançar la cancel·lació del contracte financer que mantenia la concessionària ATLL davant del Banc Santander i Intesa Sanpaolo per import de 80 milions i el préstec atorgat per Gestió Catalana d'Aigües SA, empresa del Grup Acciona, enfront d'aquesta societat concessionària ".





La pròpia ATTL té reconegut aquest préstec en els seus comptes de 2016 amb 124.700.000 de deute a llarg i 9.260.000 a curt, encara que el seu pròxim venciment, l'abril de 2019, comportarà que, possiblement, el nou propietari hagi de reconèixer- tot com a deute a curt termini.





Després de la decisió del Suprem, ia l'espera que es resolguin els últims recursos, els plans de la Generalitat passen per repetir el concurs, deixant que es presentin els grups que vulguin, per no haver de descomptar com a dèficit aquest any els 995 milions que el 2012 es va apuntar com a ingrés atípic.