Marta Rovira a Maria Jové: "Els Colau no són de fiar, Jové"

Les trucades que va reflectir la Guàrdia Civil en un informe dirigit al jutge del Suprem Pablo Llarena entre el dos de Junqueras al capdavant d'Economia, Josep Maria Jové, i Marta Rovira situen ERC al centre de l'organització de l'1-O.

La policia judicial suposa que en un dels punxades telefòniques entre Josep Maria Jové i Marta Rovira parlaven d'un informe jurídic que el consistori barceloní va reclamar a la Generalitat per assegurar-se que no hi hauria conseqüències legals per als empleats ni per al propi ajuntament si es decidien a cedir locals per a la votació, cosa que al final no va succeir.





Marta Rovira afirmava llavors: "Jo no sé com sap el Jaume d'aquest informe" ia continuació mostra la seva sorpresa perquè el contingut hagi transcendit fins a aquest punt. "Tampoc m'ho han recriminat, però ... m'estranya", afegia mentre deixava clar diverses vegades que aquesta 'pericial' jurídica va ser encarregada pel Govern.





Jové li dóna tota mena d'explicacions i Rovira arriba a preguntar-li si Toni Comín, un dels consellers que acompanyen ara a Carles Puigdemont a Bèlgica, ho sabia. "! Hòsties, és que m'estranya!", Diu ella i Jové li respon: "Amb Comín vaig parlar del tema d'Ensenyament però aquest assumpte no va sortir, jo no li vaig dir".





Els dos interlocutors dubten de com procedir i si convé o no lliurar aquest informe "tal qual" o fer "un extracte". "Això ens ho hem currat nosaltres", repeteix Rovira que acaba confessant en referència als de Colau: "Aquests no són de fiar, Jové".





LES CONVERSES SITUAN A ERC AL NUCLI DE L'ORGANITZACIÓ DE L'1-O





ERC va carregar sobre les seves espatlles gran part de l'organització pràctica de la consulta de l'1-O, des de la recerca dels síndics electorals fins a la gestió amb els ajuntaments. Ella i la seva formació van assumir el pes de l'impuls de l'1-O. "Ni el PDeCAT ni la CUP ho fan, tot ho estem fent nosaltres", assegurava Marta Rovira en un dels punxades i afegia: "Cada vegada estem més sols".





"A mi, hi ha gent que no em respon. M'estic tornant boja buscant síndics territorials", assegura en un altre punt, per passar a queixar-se de la desídia dels seus socis de partit. "No et fot", es lamenta davant la inacció de 'cupaires' i membres del PDeCAT. "He fet venir a dos 'pdecats' i els he pegat una bronca", per després admetre que també algun dels seus ha fallat.





"Tenim forats", i indicaven que un d'aquests 'trencats' era l'exconseller de Justícia Carles Mundó. Lloen, però l'actitud de Jordi Turull. Jové li confessa que tres persones del seu departament s'han quedat "plorant". "S'ha anat a convèncer la gent i ara es queden amb el cul a l'aire", diu.