Carreteres tallades i més de 130 ajuntaments en alerta pel temporal de neu a Catalunya

Catalunya coberta de blanc pel temporal de fred i neu





Protecció Civil de la Generalitat ha activat a primera hora d'aquest dimecres la fase d'emergència del Pla Neucat per les nevades caigudes en bona part de Catalunya, que s'espera que continuïn durant la jornada.





En un comunicat, ha demanat restringir la mobilitat al màxim i evitar circular amb vehicle privat, i en cas de fer-ho portar cadenes i conduir amb suavitat, evitant avançaments, frenades i la velocitat elevada.





A més, 137 ajuntaments catalans han activat els seus plans municipals de protecció pel temporal de neu, entre ells el de Barcelona.





El temporal impedeix aquest dimecres acudir a l'escola 84.953 alumnes, afectats pel tancament de 272 centres, mentre que uns 37.700 no han pogut anar pel tancament de totes les rutes escolars (1.380), després que Protecció Civil hagi anul·lat el transport escolar.





El major nombre d'afectats correspon als Serveis Territorials de Lleida, amb 37.500 alumnes de 85 escoles afectades, seguits dels de Girona, amb 19.077 escolars de 54 centres, segons dades provisionals fins a les 11.00 hores.





Al territori de la Catalunya central, s'han tancat 54 centres, afectant a 13.764 alumnes, mentre que en el Vallès Occidental no han pogut anar a escola 2.837 escolars de vuit centres, i a les comarques del Maresme i el Vallès Oriental, els afectats han estat 10.142 estudiants de 32 centres.





En el Baix Llobregat, 1.050 alumnes s'han vist afectats pel tancament de tres centres, mentre que en comarques del Servei Territorial de Barcelona s'han tancat vuit centres, afectant a 813 alumnes, i el Consorci d'Educació de Barcelona ha tancat dues escoles, amb 118 nens afectats.





A Tarragona s'han vist afectats 640 alumnes de 18 centres; mentre que en Terres de l'Ebre ha tancat una escola, amb 62 estudiants afectats.









CAMIONS





La directora del Servei Català de Trànsit (SCT), Eugenia Doménech, ha afirmat que restringir la circulació de camions ha contribuït "decidida i positivament" a evitar incidències en les carreteres a causa de la nevada que afecta tota Catalunya.





En una roda de premsa, ha detallat que hi ha 63 trams de via afectats per neu o gel en la calçada però "no hi ha hagut accidents a destacar" i cap carretera principal ha estat tallada.





Ha agraït la comprensió del sector del transport davant la mesura i ha declarat que el SCT valorarà en quin moment aixeca la restricció mentre atén "una a una" les peticions de transport urgent, autoritzant-les si cap i recomanant l'itinerari més recomanable.





El director general de Protecció Civil, Joan Delort, ha agraït també a la ciutadania que "amb molta responsabilitat" ha evitat en gran manera desplaçar-se per carretera, la qual cosa ha facilitat les tasques de neteja de les vies.





Els bombers han atès cinc incidències "puntuals" des de les 3 de la matinada relacionades amb l'assistència sanitària, com ajudar a un metge a sortir de la seva casa per anar a un centre hospitalari o ajudar traslladar a una persona a un centre de diàlisi.





Delort ha avisat que el temporal de neu és un "episodi dinàmic" que encara no ha acabat i que avança de forma irregular en tot el territori, de manera que al llarg del dia poden aparèixer les pluges en alguns punts mentre en uns altres segueix nevant.





El cap de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), Santi Segalà, ha detallat que el temporal es pot allargar fins a 18 hores més, i que des de migdia les nevades haurien de concentrar-se en el nord de Catalunya, mentre que entre la tarda i la nit es reduiran al Pirineus i Prepirineu, excepte en els punts on l'aire fred pot quedar "estancat".





Segons ha concretat, la previsió és que al llarg del dimecres la neu es vagi convertint en pluja de sud a nord, encara que entre les properes quatre i cinc hores pot seguir nevant en qualsevol punt.





CARRETERES





Des de les 07.00 hores hi ha tres carreteres tallades i en 12 més és obligatori l'ús de cadenes, i el telèfon d'emergències 112 ha rebut 1.760 trucades relacionades amb l'episodi de neu i fred, la majoria des de la comarca barcelonina d'Osona.





També ha rebut diverses des de l'àrea metropolitana de Barcelona: 179 del Barcelonès, 162 del Vallès Occidental i 135 del Baix Llobregat.





El Servei Català de Trànsit manté la prohibició de circular a tot Catalunya als camions de més de 7,5 tones de pes, de manera que durant la nit de dimarts a aquest dimecres la Creu Roja ha repartit mantells i beguda entre els camioners que han quedat aturats a llocs com el Port de Barcelona i àrees de servei.





TRANSPORT PÚBLIC





Pel que fa al transport públic, els trens de Rodalies i de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) circulen amb normalitat excepte en la línia R6 per una incidència a Capellades (Barcelona) no relacionada amb la neu-, com també ho fan totes les línies de Metro de Barcelona.





No obstant això, hi ha algunes línies d'autobús de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) afectades: la 111, la 118 i la 128 no circulen i la V3, la 127, la 130, la 119 i la 185 ho fan parcialment.