Feminisme i igualtat: lliçons, les justes

En menys de 24 hores la seu de Ciutadans a Barcelona ha patit dos atacs per part d'Arran, una organització independentista juvenil vinculada a la CUP l'activitat més coneguda de la qual és la d'atacar i assenyalar seus de partits polítics i mitjans de comunicació en forma de pintades, trencament de vidres, llançaments de pintura i amenaces.





Primer va ser un 'escrache' en plena llum del dia amb motiu de la vaga feminista anticapitalista convocada per a la setmana vinent. Però sembla que no es van quedar prou a gust, ja que a la nit van decorar amb esprais la façana de la seu del partit.





Resulta particularment irònic que aquest grup independentista doni lliçons sobre feminisme a l'únic partit polític de Catalunya que va presentar una dona com a cap de llista a les eleccions a la Generalitat i que, per cert, les va guanyar.





No ens podem oblidar que Inés Arrimadas ha fet història a Catalunya sent la primera dona a guanyar unes eleccions a la Presidència de la Generalitat.





Això de barrejar feminisme amb anticapitalisme i independentisme sona a sarcasme. El feminisme té com a objectiu la igualtat entre homes i dones, i en la seva immensa pluralitat, si realment vol aconseguir els seus objectius, ha de buscar el que ens uneix i no el que ens separa. Per això és difícilment compatible amb les seves proclames separatistes i antiglobalització que, com s'ha demostrat, només pretenen crear divisió i aixecar noves fronteres.





LLUITA GLOBAL





La lluita per l'emancipació de la dona és una lluita global que exigeix comprometre la humanitat sencera i no parcel·lar els espais polítics compartits. Exigeix agermanar les persones al voltant de projectes cada vegada més incloents i en cap cas s'han de posar fronteres a la lluita en pro de la igualtat.





A Ciutadans som conscients de la necessitat de dur a terme polítiques realistes que tinguin un efecte positiu en la consecució de la igualtat efectiva entre dones i homes, i per això treballem en les institucions mesures encaminades a reduir les desigualtats: hem aconseguit augmentar el permís de paternitat en dues setmanes, i vam ser impulsors del Pacte Nacional contra la Violència de Gènere.





Que no vinguin a donar-nos lliçons de feminisme aquells que patrimonialitzen una lluita que és de tots, aquells que s'apropien d'una lluita comuna i global per als seus usos partidistes.





Nosaltres seguirem treballant per aconseguir resultats i avenços socials, mentre els dels 'escraches' seguiran muts i de vaga de braços caiguts en les institucions.