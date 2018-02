Podem escull nova direcció entre el 5 i l'11 d'abril

L'exdirigent de Podem Albano-Dante Fachin es va enemistar amb Pablo Iglesias









Podem Catalunya celebrarà una consulta a tots els inscrits per escollir nou secretari general, Consell Ciutadà Català, i Comissió de Garanties entre dijous 5 i el dimecres 11 d'abril, ha explicat aquest dimecres el partit en un comunicat.





La direcció de Podem estava sota una gestora des del 9 de novembre, després de la dimissió del exsecretaro general de la formació, Albano-Dante Fachin, qui va deixar el càrrec per discrepàncies amb la direcció estatal del partit.





Les candidatures que vulguin concórrer al procés de primàries de la formació a Catalunya hauran d'aconseguir avals fins al 7 de març i podran inscriure fins el dia 14 del mateix mes.





Les llistes definitives es donaran a conèixer el 20 de març, entre el 5 i el 9 d'abril es produirà el termini de votacions -tant telemàtiques com presencials- i l'11 d'abril es coneixeran els resultats de la consulta.





Durant el procés, es crearan els òrgans necessaris per vetllar per la neutralitat del procés formats per persones amb perfil tècnic i per membres de les diferents candidatures que es presentin al procés de primàries.