Aquí no hi ha presos polítics, sr. Torrent

Torrent al Col·legi d'Advocats





Després de ser elegit president del Parlament de Catalunya el passat 17 de gener, Torrent (ERC) va deixar clar des del primer moment que faria tot el que estigués a les seves mans per defensar els drets de tots els diputats de la institució que presideix, i molt especialment els d'aquells diputats que estan a la presó a Espanya o van fugir escapant de la justícia a Bèlgica. El bon alcalde de Sarrià de Ter que animava els seus a resistir amb ànim temperat a les forces invasores -"ens plouran hòsties", els deia- s'ha pres tan seriosament el seu paper de 'defensor del diputat' que el trobem un dia departint amb Puigdemont. El Pròfug a Brussel·les i l'altre visitant a Junqueras el Piadós a Estremera. Llàstima que de tan interessants entrevistes amb gent tan bondadosa i distingida no hagi tingut a bé explicar-nos les obres de caritat que planegen emprendre en el futur.

¿IMPERÍCIA INFORMATIVA?





Encara que res VA comentar del que es va tractar en la trobada sobre el curs de les negociacions per a convocar la sessió d'investidura, Torrent va aprofitar la presència de les càmeres a la sortida del recinte per denunciar que les reunions amb Junqueras i Forn no s'haurien d'haver celebrat entre els "murs d'una presó ". No va ser ni de bon tros el més greu que va dir el president del Parlament que va declarar estar a disposició de dos homes -l'ex vicepresident econòmic Junqueras i l'exconseller d'Interior Forn sota el comandament estaven els Mossos d'Esquadra durant els aldarulls que es van produir davant de la conselleria d'Economia el 20-21 de setembre i durant la il·legal consulta l'1-O- "de pau, de profunda convicció democràtica", empresonats per les seves idees, "per una causa política". En altres paraules, segons Torrent, Junqueras, Forn -i també Sánchez i Cuixart- són "presos polítics" els drets estan sent trepitjats per l'Estat espanyol, i aquí està per a provar-ho el llacet groc que porta enganxat a la solapa de la jaqueta fins i tot en actes institucionals.

He de dir que no em van sorprendre les declaracions del president Torrent sinó que el canal 24 hores de TVE les repetís com una salmòdia respectable durant tota la jornada del 8 de febrer. L'obligació de la cadena de notícies és informar puntualment dels fets no difondre l'espècie que Junqueras i Forn són presos polítics. Que ho faci 3x24, el canal de notícies de TV3, entra dins del que és previsible, però que semblant disbarat es produeixi en la televisió de tots els espanyols demostra no sé si acomplexament, imperícia o ineptitud.





Per ventura 3x24 repetiria durant hores les declaracions d'algun polític espanyol que sostingués que Junqueras i Forn són dos presumptes delinqüents, colpistes per ser més exactes, als quals se'ls investiga per tractar de destruir la nostra democràcia? Em temo que no.

El sorprenent en aquest cas, i molts similars als que podria referir-me, és que cap dels periodistes presents -o almenys no va quedar recollit en les declaracions de cap mig- va demanar al sr. Torrent que expliqués per què ell, les idees són molt semblants a les de Junqueras i Forn, no està a la presó. Si Junqueras i Forn estiguessin a la presó per les seves idees, Torrent estaria fent-los companyia a la cel del costat. Bona prova que Espanya és una democràcia extraordinàriament garantista és precisament que una persona amb les idees i trajectòria de Torrent ha estat escollida ni més ni menys que president del Parlament, el càrrec públic millor pagat de tot Espanya, i que la majoria dels diputats de JXC , ERC i la CUP estan lliures i expressen les seves idees amb total llibertat.

PRESOS POLÍTICS I DEMOCRÀCIA





No, sr. Torrent, Junqueras i Forn són a la presó no per ser homes de pau i profundes conviccions democràtiques, i fins religioses en el cas de Junqueras, sinó per haver exercit un paper clau en la preparació i execució d'un cop d'estat que pretenia acabar amb la nostra democràcia i va culminar amb la proclamació de la república catalana al Parlament, primer el 10 d'octubre, i de manera inequívoca el 27 d'octubre. Són fets molt greus, no idees, els que han portat a Junqueras ja Forn a la presó, i pels que la seva predecessora en el càrrec, la Sra. Forcadell, està també sent investigada pel Tribunal Suprem i es troba en llibertat provisional. No dubto que vostè estigui disposat a defensar els drets polítics dels presos fins a les últimes conseqüències, encara que crec que a ells els és més útil comptar amb bons advocats i acatar l'ordre constitucional a partir d'ara.

Les últimes eleccions celebrades el 21 de desembre demostren que dels 5.554.455 d'electors només 2.079.340 van votar a les tres llistes JXC (948.233), ERC (935.861) i CUP (195.246) que advoquen per la independència. Vostès no estan legitimats per parlar en nom del poble de Catalunya, encara que tinguin una ajustada majoria al Parlament de 70 diputats. A partir d'ara, farien millor en dedicar-se a aclarir els seus 'idees' perquè encara que les tres formacions es van unir per constituir la república catalana abans que Puigdemont es donés a la fuga, ningú sap amb certesa si aquesta república seria virtual o socialista, laica o religiosa, si aspirava a formar part de la UE o sortir del "club de països decadents" que, segons Puidemont, la integren, o si pretenien, com advoquen seu partit, ERC, i la CUP alterar les fronteres de diversos Estats de la UE per constituir els "països catalans", una entitat que no té qualsevol base històrica o sociològica, amb menys fonament i recorregut fins i tot que la joglaresca paròdia de Tabàrnia.

Tot i Torrent segueix insistint que Junqueras i Forn estan a la presó per les seves idees, la pàgina oficial d'ERC reconeix que el seu únic delicte "va ser dur a terme el mandat democràtic del 27-S i l'1-O i haver proclamat la república de Catalunya". Aquí, em temo, hi ha alguna cosa més que idees. Deixant de banda la romanço del suposat mandat democràtic, la frase anterior amaga que l'1-O es va celebrar una consulta il·legal, contravenint la prohibició expressa del Tribunal Constitucional, a la qual es van destinar fons públics proporcionats per la conselleria d'Economia i que va comptar amb la complicitat dels comandaments dels Mossos d'Esquadra al front estava Forn.





Es miri com es miri, el comportament de tots dos ni va ser democràtic ni ajustat a la Constitució, a l'Estatut ia la resta de l'ordenament jurídic.





Per aquests delictes, sr. Torrent, estan a la presó, no per la seva acreditada bondat ni pels seus acendrados sentiments republicans. Si no aconsegueix veure en aquestes actuacions cap delicte, permeteu-me advertir-li que té un seriós problema perquè pot traspassar la línia vermella i incórrer en un delicte sense ser-ne conscient.