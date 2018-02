Guardiola s'acovardeix en la seva defensa de les llibertats al parlar del seu cap

L'entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, s'ha mostrant contundent en la seva defensa dels polítics catalans que es troben a la presó i fins i tot davant l'amenaça de sanció de la Federació Anglesa de Futbol ha assegurat que continuarà portant el llaç groc, símbol per als que demanen la llibertat d'aquests polítics, encara que es a la butxaca.

MÉS INFORMACIÓ La Federació anglesa sanciona Guardiola per lluir el llaç groc





L'exjugador del FC Barcelona diu revelar-se davant aquesta situació al·legant que el seu suport a la llibertat d'expressió, però sembla fer els ulls grossos quan es tracta del seu cap, el xeic Mansur bin Zayed al-Nahyan, propietari del club anglès.





Mansur és també el ministre d'afers presidencials d'Abu Dhabi, germà de Mohamed bin Zayed al Nahyan, el príncep hereu de l'emirat, i pertany a la família que governa aquest Emirat on les llibertats brillen per la seva absència un dels Emirats Àrabs on les llibertats brillen per la seva absència.





Però Guardiola, capdavanter de l'indepentismo i erigit nou defensor de les llibertats, té una vara de mesurar diferent quan es tracta de valorar a qui li paga i no troba tan important que el propietari del club estigui relacionat amb un dels països on ni tan sols es pot votar els seus mandataris





Aquesta actitud va ser molt clara en la passada roda de premsa de l'entrenador del Manchester City, on Guardiola ha tornat a defensar la independència de Catalunya, el referèndum il·legal i la llibertat dels polítics presos. Minuts després d'aquests al·legats quan un dels periodistes presents li va preguntar com pot dir que defensa la llibertat i treballar per al xeic dels Emirats Àrabs. Tot d'una, el català va emmudir.





La resposta posterior als segons de silenci que van demostrar la incomoditat de l'exjugador del Barça va ser molt diferent a la seva condemna a les decisions judicials espanyols. Guardiola només ha apuntat que "tots els països decideixen la manera en què volen vivir.Yo estic en un país amb una democràcia establerta fa anys i tracte de protegir aquesta situació". Curiosa i "molt equitativa" manera de comparar la llibertat de qui li paga enfront de la democràcia espanyola.