La jutge imputa l'exdirector de Mossos i l'exsecretari d'Interior per sedició

Trapero declara a l'AN





La magistrada de l'Audiència Nacional Carmen Lamela ha acordat citar en qualitat d'investigats per al pròxim 9 de març l'exdirector dels Mossos d'Esquadra Pere Soler i l'exsecretari general de l'Interior César Puig a la causa oberta contra l'excap d'aquest cos policial Josep Lluís Trapero pel delicte de sedició.





La jutge accedeix parcialment a la petició formulada per la Fiscalia que va justificar en un escrit que l'actuació de tots dos va ser "decisiva" en els fets que s'investiguen, en referència als incidents ocorreguts durant el registre de la Conselleria d'Economia a Barcelona al mes de setembre i la celebració del referèndum il·legal de l'1 d'octubre.





En la resolució la titular del jutjat central d'Instrucció 3 acorda citar-los a les 9.00 hores el proper 9 de març, si bé rebutja practicar la resta de diligències formulades pel Ministeri Fiscal perquè estan incorporades a la causa.





La Fiscalia va demanar que s'ampliés la investigació perquè no consta que es dugués a terme actuació alguna per evitar el referèndum, sinó més aviat al contrari, es va tractar de "enganyar" a les autoritats fent veure que es complien amb les directrius acordades pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).









"Tant Pere Soler, com el seu major, Josep Lluís Trapero, es van veure en l'obligació de transmetre la sensació de que acatarien aquella ordre quan en realitat no tenien la més mínima intenció de fer-ho, per contra la seva col·laboració en la celebració del referèndum va ser més enllà de la inactivitat i es va convertir en acció a favor de la seva consumació", resa l'escrit remès el passat 21 de febrer.





DILIGÈNCIES SOL·LICITADES PER LA FISCALIA









Rebutja acordar la resta de diligències formulades pel Ministeri Fiscal perquè estan practicades i incorporades en la causa.





Entre elles es troba la petició que s'incorporin els atestats rebuts per la Fiscalia del TSJC o l'acte d'autorització d'entrada i registre al domicili del exsecretari de la vicepresidència de la Generalitat Josep Maria Jové, que obra en la causa que investiga el Jutjat d'Instrucció 13 de Barcelona.





Sí accedeix al fet que, en relació a la part denominada 'Informació relativa a temes objectius de tipus no policial' o 'polític' així com la relativa al Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (Cesicat), es dedueixi testimoniatge oportú i es remeti a la Fiscalia del TSJC perquè s'incorpori a les diligències corresponents.





Respecte a la petició del Ministeri Públic que es declari la causa complexa "davant els nombrosos fets punibles", la magistrada instructora dóna trasllat a les parts personades perquè en el termini de dos dies manifestin el que considerin procedent.