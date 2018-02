Serra assegura que va demanar canviar la direcció de Caixa Catalunya, però que Banc d'Espanya es va oposar

L'expresident de Caixa Catalunya Narcís Serra ha defensat que va sol·licitar en diverses ocasions canviar l'equip directiu de la caixa, si bé les seves propostes van ser rebutjades en dues ocasions per la Generalitat de Catalunya i el Banc d'Espanya.





Durant la seva intervenció a la comissió del Congrés que investiga la crisi i el programa d'assistència financera, Serra ha explicat que va comunicar a l'entitat fundadora de la caixa, a la Generalitat i al Banc d'Espanya en tres ocasions la conveniència d'iniciar un "canvi de rumb "i nomenar un nou equip directiu.





Serra ha apuntat que el va proposar per primera vegada a la tardor de 2006 a l'entitat fundadora i a la Generalitat, no en previsió d'una possible crisi, sinó pel fet que "diversos elements, com el cost d'obtenció dels fons necessaris per a l'expansió o l'estructura de l'instrument immobiliari, eren insostenibles a mig termini".





"Basant-se en els bons resultats i també en les dificultats de dur a terme aquests canvis amb el consens necessari, aquestes institucions van considerar més convenient esperar i intentar que fos el director qui corregís el rumb de la caixa", ha dit, i ha afegit que el Banc d'Espanya es trobava realitzant una inspecció i "era prudent esperar els seus resultats abans de prendre decisions de calat".





EL BANC D'ESPANYA TEMIA PERJUDICAR LA CONFIANÇA EN EL SECTOR





Més tard, al febrer de 2007, en una reunió amb el Banc d'Espanya, Serra va exposar que "la millor solució era anar desmuntant Procam" i que "el resultat de la inspecció justificava un canvi de rumb de la caixa i del seu equip directiu".





"No va ser aquest el criteri del Banc, que va insistir a mantenir El director i va sostenir que era suficient complir amb les recomanacions que el Banc havia efectuat", ha relatat Serra, que ha justificat la decisió de la institució en què "pesava la preocupació de les conseqüències per al sistema d'un possible conflicte en una de les caixes espanyoles i també els seus efectes sobre la confiança en el sector".





"En no comptar amb el consens del Banc d'Espanya, vaig desistir", ha explicat l'expresident de Caixa Catalunya que, tot i això, en l'estiu de 2007 va comunicar a l'entitat fundadora de la caixa la necessitat d'un "canvi de rumb" i seva decisió de deixar la presidència "per motius personals" a final d'any si no es produïa aquest canvi.





Serra ha assenyalat que només en aquell moment va obtenir l'aprovació de l'entitat fundadora i de la Generalitat, "a condició de trobar un successor adequat" i de "que l'operació es produís amb absolut consens en el si dels òrgans de govern".





En conseqüència, al final d'aquest any es va nomenar Adolf Todó com a director de l'entitat, a qui esperava una tasca "molt àrdua", ha explicat qui va ser president de la caixa entre març de 2005 i novembre de 2010.





Serra ha defensat que, a l'arribar a la caixa, reconèixer les seves debilitats i fortaleses "va requerir temps i tenacitat", si bé va ser coneixent "poc a poc" que el rendiment de les activitats exclusivament financeres pròpies de l'entitat "era escàs" i que "les inversions en el sector immobiliari eren excessives".





"En absolut vaig trobar cap il·legalitat o pràctica no ajustada a dret", ha dit.