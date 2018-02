El Govern central avisa: el 155 seguirà si no hi ha un Govern legalment constituït

L'Estat defensa l'aplicació del 155





El portaveu del Govern, Íñigo Méndez de Vigo, ha assegurat aquest dimecres que l'aplicació del 155 de la Constitució a Catalunya seguirà vigent en la comunitat autònoma fins que hi hagi un Executiu català "legalment constituït" i "en capacitat i en plenitud del seu exercici".





"El que va dir el Senat va ser que havia d'haver un Govern legalment constituït que estigui en capacitat i en plenitud del seu exercici" ha afirmat en declaracions a Cope, després de ser preguntat per quant de temps més durarà l'aplicació de l'article 155 a Catalunya.





Des del partit del Govern central ja han assenyalat que el manteniment de l'article 155 a Catalunya no depèn tant de qui sigui el futur president, sinó que la Generalitat compleixi la llei i amb les seves obligacions.





Segons va explicar aquest dimarts el ministre de Justícia, Rafael Catalá: "El 155 es va aprovar com a conseqüència d'una situació d'incompliment greu per part del Govern de Catalunya, per tant no és una qüestió de persones".





"NO TÉ SENTIT"





Pel que fa a la possibilitat que l'expresident de l'ANC, Jordi Sànchez, que es troba actualment empresonat, sigui investit president de Catalunya, el portaveu del Govern veu "molt difícil que pugui actuar com a president d'una comunitat autònoma perquè dependrà cada moment de si el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, l'autoritza o no a exercir les seves funcions".





Així mateix, ha apuntat que "no té el més mínim sentit" que "un senyor que està a disposició de l'autoritat judicial" presideixi la Generalitat i ha insistit que és "una mala idea" que "una persona que no estigui en plenes condicions per exercir un càrrec tan important ho faci", referint-se a Jordi Sànchez.





"Un president ha de governar i estar en plena capacitat del seu temps i de la seva disponibilitat per fer-ho i una persona que està investigada per delictes molt greus i que no té la capacitat que té una altra persona és molt difícil que pugui actuar com a president", ha tancat.