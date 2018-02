Bayer preveu tancar la compra de Monsanto en el segon trimestre de 2018

Bayer ultima la compra de Monsanto





Bayer preveu tancar la compra de la multinacional nord-americana de llavors i productes agroquímics Monsanto en el segon trimestre del 2018 després de rebre l'aprovació d'autoritats de diversos països, l'últim Brasil.

"És un fet important perquè Brasil és un dels mercats agraris més importants del món, i fins ara més de la meitat de les 30 autoritats necessàries han aprovat la transacció", ha destacat en roda de premsa el president del consell de Bayer, Werner Baumann.





A l'agost, la Comissió Europea va obrir una investigació per analitzar si la compra de Monsanto per part del gegant alemany complia amb la legislació comunitària i si la transacció reduiria la competència en mercats com el dels pesticides o les llavors.





Baumann ha defensat que aquesta actuació és habitual en una transacció d'aquesta magnitud, i ha indicat que la investigació de la Comissió Europea s'allargarà previsiblement fins a l'abril: "Confiem que puguem calmar les preocupacions de les autoritats".





Bayer va arribar al setembre de 2016 un acord per a l'adquisició de Monsanto per uns 66.000 milions de dòlars, i per finançar aquesta operació Baumann ha recordat que compten amb els 4.000 milions d'euros en bons convertibles que el grup va col·locar al novembre de 2016.





Bayer també es donarà suport en els 5.900 milions d'euros en efectiu que va acordar amb la venda de part del seu negoci de llavors tractades i herbicides a la seva competidora Basf l'octubre de l'any passat, si bé el tancament d'aquesta transacció està condicionat a la culminació de la compra de Monsanto per Bayer.





La companyia ha anunciat aquest dimecres la seva intenció de vendre el seu negoci de llavors convencionals, per al que està en negociacions amb "potencials compradors", una operació que també aportaria finançament per a l'adquisició de Monsanto.





El negoci de llavors suposa un 15% de la divisió Crop Science, mentre que l'altre 85% correspon a fitosanitaris i herbicides.





A més, Bayer va vendre l'any passat un 36% de les seves accions en Covestro (antiga divisió Material Science dedicada a plàstics i materials d'altes prestacions i que ara és una companyia totalment independent) per 4.700 milions d'euros, i al gener d'aquest 2018 va vendre un 10,4% addicional per més de 1.800 milions.





Després d'aquestes transaccions, els recursos obtinguts també ajudaran a finançar la compra de Monsanto, Bayer manté en Covestro una participació directa del 14,2%, mentre que Bayer Pension Trust ostenta un altre 8,9%.