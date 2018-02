La rehabilitació del Teatre Arnau de Barcelona començarà el 2019

Gala Pin presenta Teatre Arnau





La regidora de Participació i Districtes de Barcelona, Gala Pin, i el comissionat de cultura, Joan Subirats, han presentat aquest dimecres el 'Boca a boca', la proposta arquitectònica guanyadora del concurs per rehabilitar al Teatre Arnau del districte de Ciutat Vella "sense perdre l'essència industrial que el caracteritza", segons l'arquitecte del projecte vencedor Roger Tudó.





L'equip d'H Arquitectes seran els encarregats de redactar el projecte executiu per a l'adequació del teatre, i segons ha explicat Pin davant els mitjans, la redacció del projecte està prevista per al 2018 i l'inici de les obres, per al 2019, però "no hi ha ni data ni pressupost tancats ".





Tudó ha destacat que el Teatre Arnau és "l'últim teatre de barraca de la ciutat", una característica que segons ha explicat va ser típica del segle XIX, perquè té una disposició simple que recorda a les infraestructures industrials, i ha destacat que el projecte de rehabilitació pretén preservar la seva estructura de fusta.





El component del jurat Toni Ramon ha assenyalat que la proposta guanyadora integra "harmoniosament els elements que es mantenen de l'edifici actual i els que s'incorporen, creant una nova realitat contemporània", a més de felicitar els 22 projectes que es van presentar al concurs i als deu finalistes.





Subirats ha afirmat que l'adequació del Teatre Arnau -que porta 18 anys sense ús- és "una idea de reapropiació d'elements culturals, territorials i de memòria històrica", i ha apuntat que l'objectiu és reconvertir el teatre en un equipament municipal innovador que fusioni les arts escèniques, la memòria de l'edifici i el treball al costat dels veïns, entitats i col·lectius.





L'edifici mantindrà la disposició d'un soterrani, un semisoterrani, planta baixa i dues plantes, que segons Tudó, seran "espais multifuncionals preparats per a tot tipus d'espectacles contemporanis i adequats per modificar el lloc en funció de les necessitats del nombre".