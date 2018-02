La Mesa admet a tràmit la proposta de la CUP de reafirmar la declaració d'independència

S'ha admès amb els vots mayoritorios de JxCat i ERC.





La Mesa del Parlament ha admès a tràmit la proposta de la CUP perquè en el ple de dijous "es reafirmi i reitere la declaració d'independència" proclamada el 27 d'octubre, encara que es rebutjarà previsiblement al ple perquè JxCat i ERC tenen majoria.





L'admissió a tràmit s'ha fet amb els vots majoritaris de JxCat i ERC, i amb el rebuig de Cs i PSC.





La proposta de la CUP arribarà al ple com a esmena a la proposta de resolució de JxCat per legitimar a Carles Puigdemont com a president del Govern: els 'cupaires' titllen el text inicial de broma autonomista i l'han esmenat perquè sigui una ratificació de la independència .





Inicialment, la potestat d'admetre a tràmit les esmenes requeia exclusivament sobre el president del Parlament, Roger Torrent, però ell ha decidit a última hora del matí compartir la decisió amb la resta de membres de la Mesa.





A les 13.30 ha començat el conclave amb màxima expectativa per l'admissió a tràmit de l'esmena de la CUP, que suposa reactivar el full de ruta independentista que va quedar en suspens després de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.





Quan s'ha abordat aquesta esmena s'ha produït un tens debat entre els membres de la Mesa, ja que els dos de Cs i el del PSC han alertat que no es podia votar un text com el que proposa la CUP.





Aquest rebuig ha estat compartit pel secretari general del Parlament, Xavier Muro, i el lletrat major, Antoni Bayona, que han intervingut davant la Mesa per alertar de la inconstitucionalitat de l'esmena, han detallat altres fonts.





Concretament han indicat que la proposta de la CUP topa amb les sentències i advertències del Tribunal Constitucional (TC) contra el full de ruta independentista, el referèndum de l'1 d'octubre i la proclamació d'independència.





Ara el PSC i Cs hauran de decidir si presenten una petició perquè la Mesa faci marxa enrere a aquesta admissió a tràmit.