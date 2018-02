El Suprem dóna les raó als bancs i dictamina que els clients han de pagar els impostos de les hipoteques

El Suprem falla a favor dels bancs.





El Tribunal Suprem ha dictaminat aquest dimecres que són els clients els que han de pagar l'Impost de Transmissions Patrimonials (ITP) i Actes Jurídics Documentats (AJD) en la constitució d'hipoteques, d'acord amb l'acordat pel Ple de la Sala Primera de l'alt tribunal , que dóna la raó als bancs.





En concret, la sentència del Suprem només estima en part els dos recursos presentats i estableix que per la constitució del préstec, el pagament incumbeix al titular de la hipoteca, però en canvi pel timbre dels documents notarials, l'impost correspon a la matriu , que s'abonarà "per parts iguals" entre el prestador i prestatari, i el corresponent a les còpies, per qui les demani.





D'aquesta manera, el Tribunal es pronuncia a favor de les entitats bancàries, atès que sol ser pràctica habitual que els hipotecats paguin els impostos relacionats amb la constitució de les hipoteques, el gruix de les despeses relacionades amb la subscripció d'un préstec hipotecari.





No obstant això, en la seva sentència de desembre de 2015 el Suprem sí va dictaminar la "abusivitat" d'una clàusula que, "sense negociació i de manera indiscriminada", atribueix tot el pagament de les despeses i impostos al consumidor, tot i que la llei fa una distribució dels mateixos, i per tant va declarar nul·les totes les clàusules ue imposaven al client tots els costos de concertació del contracte i del pagament de tots els tributs en què el subjecte passiu és el banc.