Puigdemont: "El poder judicial a Espanya no està separat del poder polític"

El candidat de JxCat a la Presidència de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha afirmat que "el poder judicial a Espanya no està separat del poder polític", i ha posat com a exemple la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut i l'empresonament de líders sobiranistes .





"No hi ha separació de poders i no es genera seguretat jurídica ni al que inversors ni als ciutadans. És un punt molt feble en l'estructura democràtica que ningú ha volgut ha abordar", ha defensat en una entrevista a diario16.com .





Ha assegurat que el 58% de ciutadans a Espanya sent poca o cap confiança en la justícia, "mentre que aquesta dada a Holanda no arriba al 34%".





"A Espanya només hi ha un 6,6% que té molta confiança en la justícia, a Suècia és del 18,6 ia Alemanya el 17. Això no és casualitat, això té a veure amb la realitat del sistema", conclou Puigdemont, que exposa que són dades de l'Informe Greco sobre corrupció.





Puigdemont diagnostica que hi ha molt bons professionals en el món de la justícia, però conclou que el problema és que les cúpules estan polititzades i que és imprescindible reformar el sistema judicial per garantir "la seva independència".





"TRAJECTÒRIA PACIFISTA"





Ha lamentat la situació dels presos sobiranistes, assegurant que tots tenen una acreditada trajectòria pacifista, pel que ha conclòs que haurien de ser excarcerats: "Qui ha vist a Junqueras utilitzant un argument de violència en la seva vida?".





Puigdemont també ha defensat que són "presos polítics" perquè, al seu judici, el jutge del Tribunal Suprem ha decidit denegar la llibertat provisional perquè les seves idees segueixen sent favorables a la independència de Catalunya.

"Com més aviat es assumeixi aquesta realitat -que hi ha presos polítics -, abans podrem resoldre el conflicte", i ha assegurat que aquesta situació seria impensable, per exemple, al Regne Unit.





CORRUPCIÓ I IDEOLOGIA





Puigdemont ha dit que la corrupció és un problema a Espanya i que el partit en el qual va començar la seva carrera política, CDC, també la va protagonitzar, però ha defensat que s'han assumit "responsabilitats" i s'han pres decisions en la línia correcta -en al·lusió implícita al fet que CDC es va dissoldre per refundar al PDeCAT-.





Preguntat per la seva ideologia, ha assegurat que no és ni d'esquerres ni de dretes: "Sempre he estat progressista i he compartit més la socialdemocràcia que el liberalisme, però la socialdemocràcia avui està col·lapsada i ha renunciat al paper transformador".