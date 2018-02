CaixaBank i Neinor Homes premiats per la seva transparència

El director executiu de la Secretaria Tècnica de Presidència de CaixaBank, Joan Carles Gallego, i el conseller delegat de Neinor Homes, Juan Velayos, han estat premiats en la quarta edició dels premis del Fòrum de Bon Govern i Accionariat, organitzats per Iese i s'atrevia .





En el lliurament dels guardons aquest dimecres, que ha comptat amb la presència del president de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, Sebastià Albella; Gallego ha agraït que el premi valorarà "una cosa tan senzilla" com l'oficina virtual que l'entitat bancària ofereix als seus accionistes.





El director executiu ha explicat que aquesta consisteix en tenir una oficina en la qual l'accionista "sigui on sigui i sense haver de desplaçar-se" pugui tenir contacte a través d'una trucada de vídeo amb l'entitat, la qual cosa ha suposat un gran èxit i ha estat molt còmode i fàcil per a aquests.





Així mateix, Gallego ha justificat que tota aposta estratègica de CaixaBank neix del seu focus en el client per oferir el "millor banc en qualitat i reputació", fet a partir del qual sorgeixen els altres eixos fonamentals de l'entitat, com oferir una rendibilitat superior al cost del capital, gestionar activament el capital, potenciar la digitalització i tenir un equip ben format.





Per la seva banda, Velayos ha detallat que la transparència i el bon govern suposen per a empreses del sector immobiliari com la seva una "necessitat", així com un avantatge competitiu respecte a altres.





Per al conseller delegat de Neinor Homes, que ha recalcat que encara els queda molt per demostrar com companyia que ha començat a cotitzar recentment, aquestes característiques de gestió empresarial es convertiran en un producte: "Avui és avantatge, demà serà producte".





La quarta edició d'aquests premis han seleccionat a les dues companyies per considerar que aquestes que tenen les millors iniciatives d'acostament a l'accionista i comptar amb la característica que cotitzen.