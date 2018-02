El Liceu acollirà l'òpera 'Andrea Chénier' d'Umberto Giordano

El Gran Teatre del Liceu de Barcelona acollirà del 9 al 28 de març l'òpera 'Andrea Chénier', d'Umberto Giordano, amb producció de David McVicar, amb la interpretació de Sondra Radvanovsky i Jonas Kaufmann, amb una música "complicada, perillosa, grandiloqüent i espessa "i una posada en escena cinematogràfica, rítmica i realista.





El mestre israelià Pinchas Steinberg ha dit que no pot badar ni un segon en aquesta òpera, ja que els tempos, música i instrumentació canvien molt ràpidament: "Si no em concentro al 200% pot haver un desastre".





Ha fet broma amb que quan Umberto Giordano la va escriure no s'estava donant compte de tot del que escrivia per a aquells cantants: "És una òpera potser massa gran. Si faig exactament el que està escrit ja puc manar als cantants a casa. És una òpera plena de trampes i perills ", ha avisat.





Preguntat sobre les tendències polítiques de Giordano, ha dit que si es mirés des de la política serien molts els artistes que no es representarien, com l'antisemita Frédéric Chopin o el gust d'Adolf Hitler per Richard Wagner: "Una cosa és la música i l'altra la política ", i ha dit que a l'escoltar Andrea Chénier no sent les tendències feixistes a Giordano.





verisme REVOLUCIONARI





La directora de la reposició, Casa Lambert, ha explicat que l'òpera s'ambienta en els temps del Terror en el context de la Revolució Francesa, on el jove poeta Chénier i el servent Carlo comparteixen adoració per la jove artistócrata Maddalena, que ho perd tot en la revolució.





Lambert ha destacat de l'òpera seu 'verisme' -la reivindicació de la realitat quotidiana-, que compta amb un gran luxe de detalls en què es descriu el món i les relacions entre personatges de manera clara i extensa.





Sobre la posada en escena, ha dit que el vestidor s'ha creat per a l'ocasió, ja que en la dècada de la revolució tot va canviar: el vestuari de les persones i el seu comportament, cosa que es reflecteix fidelment sobre l'escenari: "És una òpera plena de contrastos ", ha dit.





Aquesta òpera, escrita cent anys després de la revolució, i representant-ara cent anys després de ser escrita, la producció de Giordano és "altament política", on els personatges diuen el que pensen i senten i descriuen el que veuen: una revolució política descontrolada que xafa a les persones, tot això des d'una versió dramatitzada de la història.