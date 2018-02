El cervell segueix funcionant després d'una parada cardíaca

Gràcies a l'estudi dels cervells de nou pacients a punt de morir, un grup de neuròlegs ha trobat informació sorprenent que contradiu el que fins ara sabíem sobre la mort.





Segons el nou estudi, la mort no està condicionada pel batec del cor, sinó per una ona final d'activitat elèctrica en els nostres cervells anomenada 'propagació de la depressió' (spreading depressió).





Es tracta d'una ràfega final d'activitat que ocorre en el cervell abans de la parada final de l'òrgan, segons els experts.





Les troballes indiquen que durant un període de temps que va de tres a cinc minuts després que un cor humà deixa de bategar o deixa de mostrar signes de vida-el cervell encara està conscient.





L'estudi, que va ser portat a terme per un equip de neuròlegs, inclosos alguns de la Charité-Universitätsmedizin de Berlín, va realitzar un seguiment a nou pacients amb lesions cerebrals fatals no recuperables (tenien ordres de no ressuscitar).





Analitzant els senyals elèctrics en els seus cervells a mesura que morien, els investigadors esperaven ...









