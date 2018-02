JxCat i ERC pacten crear una assemblea i un consell a Bèlgica perquè Puigdemont faci un pas al costat

Puigdemont mantindria la seva activitat des de Bèlgica.





L'acord d'investidura entre JxCat i ERC contempla crear el dilluns a Bèlgica tres òrgans per internacionalitzar la República i difondre un procés constituent: una Assemblea de Representants de la República, un Presidència del Consell de la República i un Consell per la República, segons un document intern de la CUP.





Segons ha publicat el diari Ara, és una estratègia per donar una estructura que permeti a Carles Puigdemont (JxCat) mantenir la seva activitat des de Brussel·les, mentre que a Catalunya es investiría un president que no fos ell, i es formaria un Govern d'acord amb la legislació actual.





El document recull, per primera vegada per escrit, que el candidat elegit per ser investit a la Cambra sigui Jordi Sànchez (JxCat), en un ple del Parlament que podria celebrar-se entre el dimarts 6 i el dimecres 7 de març -les dates no estan tancades-.





Els tres òrgans que a crear a Brussel·les s'assemblen al que pot considerar-se un Parlament, un president i un Govern a l'exili, i que participin tant membres de JxCat, la CUP i ERC com a representants de la societat civil.





Sota l'etiqueta d'Espai Lliure de Brussel·les, es preveu que els tres òrgans actuïn per defensar la República, i que el Govern format a Catalunya treballi amb la premissa "legalitat autonòmica, obediència republicana", segons el document.