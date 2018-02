Preacord de policies i guàrdies civils amb Interior per aconseguir l'equiparació salarial

Les organitzacions representatives de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil han valorat aquest dimecres el "esforç" del Govern i la seva aposta "per fi" per l'equiparació salarial amb els Mossos d'Esquadra.





L'Executiu destinarà 400 milions d'euros el 2018 i altres 100 per a agents en segona activitat o en la reserva que vulguin acceptar una feina sense més excessiu de perillositat.





La xifra s'eleva fins als 1.100 milions en tres anys si es sumen els 300 milions de la pujada que els correspon per ser funcionaris públics.





"L'avanç substancial d'ahir és que per fi el Govern arriba a la convicció que els policies i guàrdies civils han d'estar totalment equiparats amb la resta de policies autonòmiques", ha assenyalat Alberto Moya, secretari general de l'AUGC i portaveu de les organitzacions.





Sinidicatos i associacions esperen salvar les "discrepàncies" internes, especialment de plataformes com Jusapol, que manté les seves reticències i mobilitzacions al marge de la taula de negociació.





SIGNA EL 5 DE MARÇ





Després del preacord aconseguit dimarts a prop de la mitjanit al Ministeri de l'Interior, els quatre sindicats de la Policia (tots els representatius menys ASP) i les vuit associacions de la Guàrdia Civil s'han reunit al complex de Carabanchel (Madrid) per abordar el procés de votació telemàtica amb el qual sondearán a les bases abans de rubricar un acord qualificat des del Govern com "històric". Interior els ha proposat que la signatura sigui el 5 de març.





Els sindicats valoren positivament que Interior es comprometi a aprovar una llei de retribucions que eviti la descompensació salarial entre diferents cossos policials.





Per a ells és un pas que ja hi hagi un compromís de 1.107 milions d'euros, dels quals 300 es distribuiran directament en el sou i el complement especial general i els restants 807 milions en el complement especial de singularitat i productivitat.





Segons el desglossament dels sindicats, aquesta partida es divideix al seu torn en tres anys: 400 milions el 2018, 340 milions el 2019 i 367 milions el 2020.





L'increment brut mensual el 2020, tal com va avançar ahir Interior i avui ha ratificat José Antonio Calleja, del sindicat SPP i portaveu de la resta d'organitzacions, serà el 2020 de 561 euros per a un policia nacional i de 720 euros per un guàrdia civil. L'acord té caràcter retroactiu des del 1 de gener de 2018, de manera que ja aquest any un policia gaudirà d'un augment mitjà de 202 euros i de 260 euros un guàrdia civil.