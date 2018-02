El Govern central actuarà si el Parlament reitera la declaració d'independència

El Govern ha de vetllar pel compliment de la llei.





Els serveis jurídics de l'Estat estan estudiant les responsabilitats en què poden incórrer els membres de la Mesa del Parlament de Catalunya si finalment admeten a tràmit la proposta de la CUP perquè, en el ple d'aquest dijous, "es reafirmi i reitere la declaració d'independència "proclamada el passat 27 d'octubre.





L'Executiu de Mariano Rajoy estudia emprendre aquestes accions contra l'esmena recolzada per JxCat i ERC per "el seu caràcter il·legal i contrari a la Constitució i l'Estatut de Catalunya".





"El Govern ha de vetllar en tot moment pel compliment de la llei, com ha vingut fent fins ara. I seguirà exercint amb la major eficàcia possible l'administració dels assumptes ordinaris a Catalunya, en tant en tant no hi hagi un president elegit d'acord amb la llei i el reglament del Parlament ", han afegit aquestes fonts.





La proposta de la CUP arribarà al ple com a esmena a la proposta de resolució de JxCat per legitimar a Carles Puigdemont com a president del Govern català, i amb ella pretenen una ratificació de la independència.





Inicialment, la potestat d'admetre a tràmit les esmenes requeia exclusivament sobre el president del Parlament, Roger Torrent, però ha decidit a última hora del matí compartir la decisió amb la resta de membres de la Mesa.





"EXTREMA GRAVETAT"





La Fiscalia General de l'Estat ha qualificat de "extrema gravetat" l'esmena de la CUP acceptava per la Mesa del Parlament de Catalunya perquè en el ple d'aquest dijous es "reafirmi i reiteri la declaració d'independència" del passat 27 d'octubre, i ha anunciat que promourà "quantes accions siguin procedents per preservar l'ordre constitucional".





La Fiscalia ja està estudiant "les possibles implicacions penals" davant la "total i absoluta oposició a l'ordenament jurídic i a les resolucions reiterades de Tribunal Constitucional" de l'esmena presentada per la CUP i acceptada per la Taula del Parlament, i ha advertit que la "illegalitat manifesta" d'aquesta proposta "no pot ser desconeguda pels qui la promouen o recolzen".