Un jutjat reconeix per primera vegada com a "gran invalidesa" a un afectat de sensibilitat electromagnètica

El jutjat de València ha reconegut la incapacitat permanent.





El Jutjat Social número 16 de València ha reconegut la incapacitat permanent amb el grau de "gran invalidesa" a un home que patia fatiga crònica i fibromiàlgia, malalties que pateix des de 2013 ia les que va sumar posteriorment una sensibilitat electromagnètica i un s índrome de sensibilitat química múltiple.





L'afectat, segons consta en la sentència en un cas defensat pel despatx de Domingo Monforte Advocats, es troba aïllat socialment i viu en una casa en una zona rural, en companyia de la seva parella, afligida igualment de sensibilitat química múltiple.





Tots dos han de r estringir l'ús de l'electricitat al màxim, tenir el lavabo fora de l'habitatge i es veu obligat a rebre ajuda puntual d'una veïna, que s'encarrega de les gestions més quotidianes, com la compra i de la neteja, sempre en condicions especials.





En la resolució, el jutjat li reconeix el dret del demandant a la prestació, equivalent al 100% de la base reguladora que li correspon, i al complement de gran invalidesa, i pagues extres i mínims que procedeixin des de juliol de 2017.





L'afectat, de 52 anys i analista de sistemes, havia estat declarat en situació d'incapacitat permanent total per a la seva professió des de 2013, per les seves circumstàncies anteriors, encara que va demanar revisió de grau en 2017 per les síndromes nous.





Al juliol de 2017, se li va denegar la petició. L'Institut Nacional de la Seguretat Social es va oposar a la seva sol·licitud en considerar que l'informe de l'equip de valoració d'incapacitats no reflectia un agreujament de les lesions.





No obstant això, d'acord amb el jutge, els fets provats suposen "sense cap dubte" un agreujament de l'estat, i d'això hi ha una "abundant i clara documentació".





Pel jutge, amb aquestes malalties, "és més que evident" que el seu estat s'ha agreujat i que no està capacitat per a realitzar cap tipus d'activitat laboral ".





Així, afegeix que si bé és cert que no se li pot considerar com a dependent total, per la seva patologia té "grans dificultats" per a activitats quotidianes i sense l'ajuda d'una altra persona, la seva qualitat de vida "es veu notablement reduïda, per no dir pràcticament anul·lada i, amb això, la seva pròpia dignitat ".





"NOVA ESPERANÇA"





Per al despatx, aquesta sentència judicial "suposa una nova esperança als malalts afectats per aquesta patologia considerada rara" ja que suposa "la segona vegada que els tribunals reconeixen als malalts amb sensibilitat electromagnètica i síndrome de sensibilitat química múltiple, una malaltia considerada rara , el dret a percebre, a més d'una prestació del 100% de la seva base reguladora ".