Un corrent d'ICV carrega contra els 'comuns' per no posicionar-se sobre la independència de Catalunya

Un corrent d'ICV critica la "ambigüitat" dels comuns.





El corrent d'ICV Fédéralistes amb Iniciativa han criticat "la indefinició i l'ambigüitat dels comuns sobre la relació Catalunya-Espanya" que asseguren que els ha castigat en les últimes eleccions.





"Com podem anar a una campanya fortament polaritzada, on uns volen la independència i altres no tocar res de la situació actual, sense una proposta forta i clara del model d'Estat?", Es pregunten en un manifest.





Federalistes amb iniciativa fa una anàlisi dels resultats electorals per concloure que, "en el camí a la confluència, ICV-EUiA ha perdut el 40% de la representació al Parlament".





Lamenten que "s'hagin repetit en excés paraules i gestos de sintonia de dirigents dels comuns amb el 'procesismo" i assenyalen la seva identificació amb la república catalana com a proposta política, la seva participació en l'1-O-que consideren que el legitimaba- i la pancarta i el llaç groc a l'Ajuntament de Barcelona.





També lamenten la ruptura amb els socialistes al consistori i l'acte que van celebrar a Saragossa "juntament amb Podem i el PDeCAT".





"Critiquem amb duresa i justament al PP, però no hem criticat JxSí ni hem atacat amb la mateixa contundència la corrupció de Catalunya", exposen en un document que subscriuen la coordinadora d'ICV a Tarragona, Arga Sentís; l'exdiputat i exsecretari general d'Interior, Joan Boada, i el segon tinent alcalde a Viladecans (Barcelona), José Luis Atienza.





El manifest es presentarà aquest dijous a les 19.00 hores a la seu d'ICV de Barcelona, en un acte en el qual participarà el que va ser president del grup parlamentari CatSíQueEsPot, Lluís Rabell, i es portarà a la Conferència Nacional d'ICV que tindrà lloc aquest cap de setmana.