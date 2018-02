Sindicats tornaran a prendre els carrers per reclamar pensions dignes

Pensionistes protestant a la Plaça Catalunya de Barcelona.





CCOO i UGT tornaran demà a sortir als carrers de tot Espanya per defensar el sistema públic de pensions i denunciar la pujada de l'0,25% per a aquest any.





Amb aquestes concentracions es dóna continuïtat a la campanya de mobilitzacions que les dues organitzacions sindicals han impulsat a tot el país per reclamar "unes pensions dignes".





A Madrid, es celebrarà una concentració davant la seu del Ministeri d'Hisenda del carrer Alcalá que comptarà amb la presència del secretari general de la Federació de Pensionistes i Jubilats de CCOO, Julián Gutiérrez, i el secretari de Política social de la Unió de Jubilats i Pensionistes d'UGT, Dimas Delmazo, al costat de membres de les Executives confederals de CCOO i UGT.





El passat 22 feb milers de persones jubilades van ocupar diverses places d'Espanya, com la Plaça de Catalunya Barcelona, i la plaça de les Corts a Madrid, davant del Congrés dels Diputats, tallant el trànsit a la Carrera de San Jerónimo i gairebé envoltant la seu parlamentària, per reclamar "pensions dignes" amb pujades al ritme de la inflació i derogant l'actual índex de revaloració.





Després de les concentracions de demà, els sindicats tenen previst celebrar noves protestes el pròxim 15 de març.