El Suprem ratifica l'anul·lació de la concessió d'ATLL

El Suprem desestima els recursos d'Acciona i ATLL.





El Tribunal Suprem ha notificat la sentència que desestima els recursos interposats per Acciona Aigua i ATLL Concessionària de la Generalitat contra la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) al juny de 2015 sobre el contracte de gestió del servei d'abastament d'aigua en alta d'Aigües Ter Llobregat (ATLL), amb el que ratifica l'anul·lació de la concessió, com ja va fer amb els recursos presentats per Agbar i la Generalitat, ha informat Acciona en un comunicat.





La companyia presidida per José Manuel Entrecanales ha indicat que els seus serveis jurídics estan estudiant les accions legals i / o judicials a exercir en defensa dels drets i interessos que es puguin haver vist afectats com a conseqüència de la situació i les mesures a adoptar per recuperar el cànon desemborsat i les inversions fetes fins a la data, així com reclamar el rescabalament de tots els danys i perjudicis ocasionats.





Acciona ha xifrat en 308 milions el reemborsament al seu favor en cas que s'anul·li el contracte, segons va comunicar aquest dimarts a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV): 268.800.000 corresponen al reemborsament de la part no amortitzada del cànon de la concessió, i 39,5 milions a la devolució de la part no amortitzada d'obres, instal·lacions i altres inversions.





La companyia ha ressaltat que el consorci adjudicatari de la gestió d'ATLL ha gestionat la concessió durant més de cinc anys (la concessió va començar l'1 de gener de 2013) "amb els màxims nivells d'exigència" en el compliment del contracte, incrementant tots els índexs de qualitat fins a situar per sobre dels requerits pels sistemes de control públic creats amb motiu de la concessió.





Ha afegit que resta a l'espera de les mesures a adoptar per la Generalitat amb vista a l'execució de la sentència i mostra la seva "plena disposició" de garantir la continuïtat dels serveis prestats en la gestió d'ATLL mentre legalment sigui procedent i fins que es aboni l'import de la compensació prevista en la normativa vigent i es formalitzi l'acta de retorn dels béns i drets afectes al servei públic.





El consorci liderat per Acciona ha lamentat els efectes que puguin derivar-se d'aquesta situació que posa fi a una concessió que, "assegurant la titularitat i el màxim control públic dels recursos hídrics, garantia al seu torn la imprescindible finançament de les inversions a la xarxa a través d'una gestió professionalitzada ".





VALORACIÓ D'ACCIONA





Acciona ha destacat que la decisió del TS ratifica el criteri assegut en el seu moment pel TSJC segons el qual l'oferta presentada pel consorci liderat per Acciona "mai va haver de ser exclosa de la licitació a l'ajustar-se correctament a les prescripcions del plec del concurs".





Remarca que les sentències del Suprem fan evident que la causa de l'anul·lació és aliena a l'oferta ia l'actuació d'Acciona, precisant que obeeix a la confusió generada per determinades aclariments efectuades per la Generalitat en el transcurs de la licitació sobre les condicions del concurs .





Tot i que, segons el TS, aquests aclariments procedien d'un òrgan incompetent i resultaven contràries a les previsions del mateix plec, la sentència considera que aquella circumstància és motiu suficient per invalidar l'adjudicació.