Els independentistes "legitimaran"a Puigdemont al Parlament

El ple votarà la proposta de JxCat per legitimar a Puigdemont.





El Parlament celebra un ple a les 10 per votar cinc propostes de resolució, inclosa una de JxCat per "ratificar la confiança en Carles Puigdemont com a president de la Generalitat" i una altra del PSC per activar el compte enrere de dos mesos per a la investidura d'un president de la Generalitat.





La proposta de JxCat arriba amb el suport garantit d'ERC i el rebuig de la CUP, que titlla el text de broma autonomista i exigeix anar més enllà: per això ha presentat una esmena per "ratificar la proclamació d'independència del 27 d'octubre".





L'esmena de la CUP està carregada de polèmica, ja que Cs i PSC l'han recorregut perquè la veuen il·legal i contrària a les directrius del Tribunal Constitucional, i també la veuen així els lletrats de la cambra, contraris a que el text arribi al ple.





LA TAULA DECIDEIX





La Taula s'haurà reunit a les 9, abans del ple, per valorar els recursos de Cs i el PSC, però amb tota probabilitat els rebutjarà amb els vots de JxCat i ERC, amb majoria en l'òrgan rector de la Cambra.





Tot i que la Taula faciliti que el text arribi al ple, és probable que s'acabi votant amb modificacions, ja que JxCat pot negociar canvis amb ERC i la CUP fins poc abans de la votació.





Els sobiranistes expliquen que les tres parts han negociat un text alternatiu que satisfaci a tots ells, ja que ERC i JxCat no veuen clar ratificar la declaració.





La CUP ja ha avisat que està al Parlament per "fer república i no autonomia", mentre que ERC i JxCat prefereixen evitar iniciatives que puguin perjudicar els encausats pel procés sobiranista.





Els vots de la CUP són imprescindibles per aprovar la iniciativa a favor de Puigdemont, ja que JxCat i ERC no compten amb els vots efectius necessaris per sumar majoria absoluta, perquè hi ha diputats d'ERC i de JxCat que estan a la presó oa Bèlgica.





De fet, Oriol Junqueras (ERC) ha demanat delegar el seu vot per aquest ple i els que se celebrin fins al juliol, i la Mesa va aprovar dimarts que pogués fer-ho, amb l'únic vot en contra de Cs.