Prisa tanca 2017 amb un dèficit de 102,9 milions

El grup Prisa, que compta entre les seves capçaleres el diari 'El País' va tancar 2017 amb un dèficit de 102.900.000 d'euros, un 41 per cent més gran que l'exercici anterior.





La companyia atribueix aquestes xifres a la venda de la filial portuguesa Media Capital a la francesa Altice i l'impacte de la reforma de la Llei de Societats.





Aquests resultats són previs a la recent refinançament del deute financer i l'ampliació de capital de 563 milions d'euros.





Segons consta en la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), Prisa va ingressar 1.170 milions, fet que suposa un 1,2 per cent menys que el 2016, i el resultat operatiu Ebitda va ser de 207 milions d'euros, un 0,5 per cent més.





SANTILLANA





L'editorial Santillana va aportar 656.200.000 d'euros de facturació, el que implica un increment del 3,7 per cent, especialment gràcies a la bona marxa del negoci a Llatinoamèrica, on va créixer un 7,6 per cent.





Després de l'última refinançament de Prisa, es va crear la societat Holdco, en la qual figuren els actius de Santillana i a través de la qual s'assumirà el deute financer de la companyia.