Tres carreteres continuen tallades pel temporal de neu a Catalunya

Temporal de fred i neu a Catalunya





Un total de 26 trams de carretera continuen afectats aquest dijous a la presència de neu i gel a Catalunya, entre els quals hi ha tres trams tallats i 22 on cal usar cadenes, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT).





La província més afectada és la de Barcelona, on estan tallades la BV-4024 de Bagà a Coll de Pal i la BV-4031 de Castellar de N'Hug a Coll de la Creueta, a més que hi ha deu carreteres per on cal circular amb cadenes.





A Lleida hi ha nou trams de carretera en què cal usar cadenes, entre elles la C-28 al Port de la Bonaigua, i a Girona està tallada la GIV-5201 (Viladrau-Sant Marçal de Montseny) i hi ha quatre trams afectats -tres carreteres on cal usar cadenes i restriccions a camions a la C-162 a Alp-.