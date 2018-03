"Es nota, se sent, Quini està present", l'últim adéu a la llegenda de l'Sporting

El Molinón s'acomiada de 'Quini'. / FOTO: @RealSporting





El món del futbol i tota la família del Real Sporting de Gijón van donar l'últim adéu al seu llegendari exjugador Enrique Castro 'Quini', més conegut com 'El Brujo', en una missa funeral aquest dimecres a El Molinón a la qual van acudir familiars, amics i milers d'aficionats que van acomiadar al seu ídol amb el "es nota, se sent, Quini està present".

Després de la capella ardent, oberta des de les 12:00 hores i instal·lada en una sala situada entre la zona mixta i la sala de premsa, excompanys de Quini en la seva època al club blanc-carregar amb el seu cos en la seva entrada al feu asturià per última vegada al voltant de les 20:00 hores.

Un Molinón que portarà el nom de Quini abillat en el seu gespa amb tres carpes. Una amb el fèretre del futbolista mort dimarts per un infart, una altra amb un cor i una tercera composta pels familiars, la seva dona Mari Nieves, els seus fills Lorena, Jordi, Enrique i Oscar, i el seu germà Rafael 'Falo' Castro, exporter de l'Sporting. Unes carpes decorades al seu voltant per les múltiples corones i rams de flors que no van deixar d'arribar durant la jornada de dol.

Amb l'estadi ple a dos fons i la zona de tribuna i amb els familiars ja ubicats a la seva carpa, el fèretre de Quini va entrar pel túnel de vestidors i va deslligar una onada d'aplaudiments, entre tristesa i emoció, per part dels més de 10.000 assistents.

Els jugadors de les categories inferiors del club asturià van fer encara més emotiva l'arribada del fèretre de Quini a 'la seva' estadi, enfilat per un passadís fins a la carpa abans d'iniciar-se la missa funeral.

La representació institucional esportiva va estar encapçalada per José Ramón Lete, president del Consell Superior d'Esports; Juan Luis Larrea, president de la Junta Gestora de la Reial Federació Espanyola de Futbol i Luis Rubiales, expresident de l'Associació de Futbolistes Espanyols (AFE) i candidat a la presidència de la RFEF.

A més, una delegació del FC Barcelona, l'altre club en què va jugar el davanter (1980-1984), formada pels directius Silvio Elías i Pau Vilanova, i els exblaugranes Carles Rexach, José Ramón Alexanco, Tente Sánchez, Josep Maria Fusté i Luis Enrique va estar present a la cerimònia.

Més enllà de la representació futbolística, l'alcaldessa de Gijón, Carmen Moriyón, acompanyada pel primer tinent d'alcalde Ferran Couto i el regidor d'Esports Jesús Martínez, també van voler acomiadar el jugador asturià.

L'homilia va estar carregada de sentiments que van inundar el feu matalasser. La nota més bonica i emotiva la va posar el cor que va entonar la mítica cançó de 'Ara Quini ara', que va estar acompanyada pels càntics de la major part dels presents.

Finalment i després del funeral, els excompanys de Quini van tornar a agafar el fèretre i es van dirigir cap a un cantó del Molinón on esperava el cotxe fúnebre. Els aficionats van acomiadar al seu ídol amb un altre càntic molt especial, el "es nota, se sent, Quini està present", que va significar l'últim adéu a la seva estrella.