Celestino Corbacho treballa per arrabassar-li l'alcaldia a Núria Marín

MÉS INFORMACIÓ Celestino Corbacho abandona la militància del PSC

En les últimes setmanes, s'han publicat notícies desvetllant que alcaldes i regidors del PP de diferents províncies espanyoles han abandonat el partit al qual portaven afiliats tota la vida per formar part de l'equip de Ciutadans.

I al PSC on se segueix amb atenció el cas d'un conegut exministre socialista, Celestino Corbacho.





Miquel Iceta i Pedro Sánchez han pres bona nota de l'entrevista que la setmana passada va concedir Celestino Corbacho a El País, en què explicava els motius pels quals s'havia donat de baixa del partit després de 40 anys de militància.





L'exministre de Treball amb Zapatero va retreure als seus excompanys la postura mantinguda pel que fa al desafiament sobiranista, assegurant que el discurs del partit "segueix creant confusió" a Catalunya.





Aquestes paraules, i la pròpia decisió d'abandonar el PSC, han estat interpretades tant a Madrid com a Barcelona com el pas definitiu de Corbacho per fitxar per Ciutadans i intentar arrabassar-li l'alcaldia al seu ja ex companya, Núria Marín ja que "porta temps coquetejant amb ells i aquesta entrevista ha estat la seva carta de presentació ".





En la mateixa entrevista, de fet, l'exministre és preguntat sobre això, i deixa oberta la porta al partit d'Albert Rivera: "Porto la política en el meu ADN i, en la mesura de les meves possibilitats, participaré en el món local perquè vaig ser 14 anys alcalde de l'Hospitalet ".





Tota una "declaració d'intencions" que, dins del PSC, no deixa cap dubte: "Encara que no s'afiliï a Ciutadans, és molt possible que s'integri en una llista electoral a les municipals del 2019". Núria Marín té motius per preocupar sobre la seva permanència a l'alcaldia, perquè aquest enemic polític, la coneix molt bé.